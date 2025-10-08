Multi от Минфин
8 октября 2025, 13:18

Беларусь в четыре раза увеличила экспорт горючего в россию — Reuters

Экспорт белорусского бензина в россию железнодорожным транспортом в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку москва пыталась решить проблему дефицита горючего, вызванного атаками Украины на ее энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Экспорт белорусского бензина в россию железнодорожным транспортом в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку москва пыталась решить проблему дефицита горючего, вызванного атаками Украины на ее энергетическую инфраструктуру.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Отмечается, что несколько российских регионов ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, вызванного ударами беспилотников по НПЗ. Москва также ограничила экспорт бензина и дизельного горючего.

По данным источников, поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси на внутренний рынок россии выросли до 49 000 тонн, или 14 500 баррелей в день, в прошлом месяце. Они также сообщили, что поставки дизельного горючего в сентябре составили 33 000 тонн.

В то же время, транзит бензина из Беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты вырос примерно на 1% в прошлом месяце до 140 000 тонн.

Читайте также: Цены на бензин в россии обновили рекорд на фоне атак украинских беспилотников

Беларусь использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между москвой и Минском.

Однако, по данным источников и расчетов Reuters, такие перевалки сократились почти на 40% в годовом исчислении до 1,17 млн. тонн в период с января по сентябрь из-за снижения пропускной способности переработки.

Отмечается, что россия для покрытия собственного дефицита увеличила импорт горючего из Беларуси еще в прошлом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
