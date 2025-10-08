Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в сентябре 2025 года применил к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
НБУ в сентябре оштрафовал три банка за нарушение финмона и валютного законодательства
Кого оштрафовал НБУ
Асвио Банк
Штраф в размере 7 702 580,00 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и надлежащую проверку клиента.
Штраф в размере 1 000 000,00 грн. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Нацбанка достоверную информацию и/или документы, копии документов, касающихся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере НДП/ФИК.
Штраф в размере 400 000,00 грн. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а именно в несвоевременном выявлении банком отдельного индикатора валютных операций, указанного в приложении к Положению № 8.
Мотор-банк
Штраф в размере 6 200 000,00 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход; ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов; ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме предоставлять по запросам Национального банка достоверную информацию.
Штраф в размере 51 000,00 грн. за нарушение требований в части неподачи в Национальный банк информации о валютных операциях клиентов на отчетную дату.
Ощадбанк
- Штраф в размере 500 000,00 грн за нарушение требований подпункта «б» пункта 11 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ, заключающийся в предоставлении банком по запросам специально уполномоченного органа дополнительной информации с нарушением установленного срока.
ООО «УПР»
- Штраф в размере 16 602 120,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ, заключающийся в ненадлежащем выполнении учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
СК «ПЗУ Украина»
- Штраф в размере 595 000,00 грн за нарушение требований, заключающийся в ненадлежащем применении учреждением в своей деятельности риск-ориентированного подхода, ненадлежащее выполнению учреждением обязанности по установлению высокого риска деловых отношений клиентам, в отношении которых (конечных бенефициарных владельцев которых) применены специальные экономические и другие ограничения.
ООО «ФК «Финофис»
- Штраф в размере 400 000,00 грн. Нарушение состоит в необеспечении оборудования помещения отдельного структурного подразделения учреждения системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов (далее — система технологического видеоконтроля).
ЧАО «УФГ»
- Штраф в размере 50 000,00 грн за нарушение требований подпункта 2 пункта 5 Постановления № 165 в части необеспечения оборудования помещения отдельного структурного подразделения учреждения, где установлен видеорегистратор, системой технологического видеоконтроля, обеспечивающей наличие в видеоматериалах информации о фактическом времени.
ПО «Ломбард Платинум Клад», ООО «Атриус», ООО «Кредит Инвестмент групп», ООО «ФК «Эл.Эн.Групп», ООО «ФК «Мустанг финанс»
- Штрафы на сумму 51 000,00 грн.
