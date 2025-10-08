НБУ в сентябре оштрафовал три банка за нарушение финмона и валютного законодательства

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2025, 8:53 Читати українською

НБУ в сентябре оштрафовал три банка за нарушение финмона и валютного законодательства

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в сентябре 2025 года применил к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в сентябре 2025 года применил к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКого оштрафовал НБУАсвио Банк Штраф в размере 7 702 580,00 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и надлежащую проверку клиента.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кого оштрафовал НБУ

Асвио Банк

  • Штраф в размере 7 702 580,00 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и надлежащую проверку клиента.

  • Штраф в размере 1 000 000,00 грн. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Нацбанка достоверную информацию и/или документы, копии документов, касающихся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере НДП/ФИК.

  • Штраф в размере 400 000,00 грн. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а именно в несвоевременном выявлении банком отдельного индикатора валютных операций, указанного в приложении к Положению № 8.

Мотор-банк

  • Штраф в размере 6 200 000,00 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход; ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов; ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме предоставлять по запросам Национального банка достоверную информацию.

  • Штраф в размере 51 000,00 грн. за нарушение требований в части неподачи в Национальный банк информации о валютных операциях клиентов на отчетную дату.

Ощадбанк

  • Штраф в размере 500 000,00 грн за нарушение требований подпункта «б» пункта 11 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ, заключающийся в предоставлении банком по запросам специально уполномоченного органа дополнительной информации с нарушением установленного срока.

ООО «УПР»

  • Штраф в размере 16 602 120,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ, заключающийся в ненадлежащем выполнении учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

СК «ПЗУ Украина»

  • Штраф в размере 595 000,00 грн за нарушение требований, заключающийся в ненадлежащем применении учреждением в своей деятельности риск-ориентированного подхода, ненадлежащее выполнению учреждением обязанности по установлению высокого риска деловых отношений клиентам, в отношении которых (конечных бенефициарных владельцев которых) применены специальные экономические и другие ограничения.

ООО «ФК «Финофис»

  • Штраф в размере 400 000,00 грн. Нарушение состоит в необеспечении оборудования помещения отдельного структурного подразделения учреждения системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов (далее — система технологического видеоконтроля).

ЧАО «УФГ»

  • Штраф в размере 50 000,00 грн за нарушение требований подпункта 2 пункта 5 Постановления № 165 в части необеспечения оборудования помещения отдельного структурного подразделения учреждения, где установлен видеорегистратор, системой технологического видеоконтроля, обеспечивающей наличие в видеоматериалах информации о фактическом времени.

ПО «Ломбард Платинум Клад», ООО «Атриус», ООО «Кредит Инвестмент групп», ООО «ФК «Эл.Эн.Групп», ООО «ФК «Мустанг финанс»

  • Штрафы на сумму 51 000,00 грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами