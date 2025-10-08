НБУ в сентябре оштрафовал три банка за нарушение финмона и валютного законодательства

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Штраф в размере 7 702 580,00 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и надлежащую проверку клиента.

Штраф в размере 1 000 000,00 грн. Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Нацбанка достоверную информацию и/или документы, копии документов, касающихся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере НДП/ФИК.