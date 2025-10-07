Как позиция Верховного Суда защищает звезд OnlyFans от налоговой

Для многих платформа OnlyFans была уютным уголком для получения значительных доходов без постоянного контроля со стороны налоговых органов. Однако с 2024 года данную идиллию разрушил обмен налоговой информацией между ГНС Украины и налоговой Великобритании. Могут ли звезды сервиса защититься от налоговиков, рассказал адвокат и управляющий практики сопровождения бизнеса GRACERS Анатолий Сивоздрав.

С октября 2024 года криэйторы OnlyFans начали получать так называемые «письма счастья», в которых территориальные органы ГНС просят лицо объяснить поступление его средств с платформы OnlyFans.

В большинстве случаев авторы игнорируют такие запросы, что в дальнейшем приводит к проведению внеплановых невыездных документальных налоговых проверок. В результате территориальные органы ГНС Украины формируют налоговые уведомления-решения (НУР), на основании которых налагаются финансовые санкции, в частности:

1) За занижение уплаты налога на доходы физических лиц;

2) За занижение уплаты военного сбора;

3) За непредставление налоговой декларации;

4) За игнорирование «письма счастья» — запроса на получение информации.

Из нашей практики, большинство авторов OnlyFans не получали ни «письмо счастья», ни акт на проведение внеплановой невыездной документальной налоговой проверки, ни НУР. Это связано с тем, что территориальные органы ГНС Украины направляют вышеуказанные документы по месту регистрации лица, соблюдая ст. 42 Налогового кодекса.

Однако обычно авторы OnlyFans не сообщают органы налоговой службы об изменении фактического места жительства, хотя и имеют такую обязанность, в соответствии с п. 70.7. ст. 70 Налогового кодекса. Именно поэтому органы налоговой службы направляют документы по «старому месту жительства», а лица остаются не ознакомленными с вышеуказанными документами.

Как обжаловать налоговые уведомления-решения

Существует 2 пути обжалования таких решений:

1) Подача жалобы в орган вышестоящего уровня (в ГНС);

2) Подача искового заявления о признании противоправными и отмене НУР (в административный суд).

Следует отметить, что представляя интересы авторов OnlyFans, мы пришли к выводу, что обжаловать НУР в ГНС Украины неэффективно, поскольку ГНС, несмотря на четкие аргументы, все равно становится на сторону своих территориальных органов.

Поэтому фактически остается только один эффективный способ защитить свои права, свободы и законные интересы — подать исковое заявление о признании противоправными и отмене ППР в административный суд.

Где ГНС допустила ошибки

Представляя интересы авторов OnlyFans, мы установили, что территориальные органы ГНС Украины не имеют никаких надлежащих доказательств о поступлении средств. Основным основанием для привлечения лиц к ответственности за нарушение налогового законодательства является налоговая информация, полученная от компетентного органа Великобритании.

Такую информацию ГНС оформила в соответствующие аналитические таблицы и письмом направила в территориальные органы ГНС Украины. Именно такие письма с налоговой информацией являются основным аргументом налоговой.

Однако в своих актах проверок территориальные органы ГНС не приводят никаких других доказательств, кроме этой налоговой информации, что является фатальной ошибкой.

В соответствии с постановлением Верховного суда от 16.05.2024 по делу № 520/4564/23 налоговая информация не является надлежащим доказательством налогового правонарушения и сама по себе ее наличие не может быть основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности, а может быть использована только как основание для дальнейшей проверки определенных обстоятельств.

Аналогичный вывод содержится в постановлении Верховного суда от 1 февраля 2023 года по делу № 380/9660/21, в котором указано, что налоговая информация в информационно-аналитических базах, на основании которой установлены факты, свидетельствующие о нереальности осуществленных хозяйственных операций, не является надлежащим доказательством по делу, поскольку не имеет статуса первичного документа, регистров налогового и бухгалтерского учета, финансовой и другой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов".

Так, данные акты о налоговых проверках не содержат ссылок на документы о финансово-хозяйственной деятельности лица, полученные им доходы и расходы, или другую информацию, которая может служить основанием для исчисления налогов, сборов, платежей, и из которой достоверно следовало бы нарушение истцом требований налогового законодательства (выписки банка, договоры о предоставлении услуг и т. п. ).

Учитывая вышеприведенную судебную практику, наложение на лицо налогового обязательства и штрафных санкций не может основываться только на налоговой информации, которая в данном случае была предоставлена Компетентным органом Великобритании, поскольку такая информация носит только информативный характер и может выступать лишь как основание для дальнейшей проверки определенных обстоятельств.

То есть, без других доказательств органы налоговой службы не могут доказать, что лицо получило определенный доход с платформы OnlyFans, а потому вынесенные налоговые уведомления-решения являются противоправными и подлежат отмене.