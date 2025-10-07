Multi от Минфин
українська
7 октября 2025, 15:36

Почему переименование копейки в шаг — не лучшая идея

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий заменить название разменной монеты Украины с «копейка» на «шаг». В то же время, как отмечает финансовый аналитик Виталий Шапран, у переименования украинской разменной монеты, есть несколько узких мест, которые не учтены в данном законопроекте. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий заменить название разменной монеты Украины с «копейка» на «шаг».
За часів УНР застосовувались марки шаг

Историческая подлинность названия

Согласен, что переименование украинской разменной монеты необходимо проводить, чтобы удалиться от российских имперских стандартов. Но шаг — далеко не лучший выбор. Украинская монета с надписью «шаг» физически не существовала в обращении на территории Украины. Во-первых, функцию мелких денег с таким названием выполняли почтовые марки в начале ХХ ст., когда Украина переживала не лучшие времена своей истории.

Во-вторых, есть как минимум 3 альтернативы такого названия:

  • златники и серебряники — монеты времен Киевской Руси, которые ходили вместе с гривнами;
  • название монеты Крымского ханства «ярмак» вместо копеек дало бы мощный социально-политический сигнал крымским татарам, являющимися частью нашего украинского народа. Поэтому уважение к их истории со стороны нашего парламента не помешало бы в этой ситуации;
  • поскольку 10 копеек уже начали выводить из обращения, а остается только монета стоимостью 50 копеек, то новую монету можно было бы назвать полгривной, по аналогии с монетой ½ французского франка во Франции.

Перечисленные варианты не обсуждались, население по этому поводу не опрашивалось, а решение по названию «шаг» принималось ограниченным кругом лиц и сопровождалось пропагандистскими мероприятиями, навязывавшими выбранное название населению и гражданскому обществу.

Расходы на запуск монеты в обращение

Расходы на переименование розничной монеты для государства Украина, несомненно, будут, и они уже происходят, причем еще до согласия Верховной Рады. Громкие массовые мероприятия, PR-мероприятия, выставки, публикации в СМИ — все это стоит денег. То, что такие расходы могут проводиться вне сметы НБУ, вовсе не означает, что государство не теряет эти средства, которые можно было бы направить на более полезные проекты.

Будут и будущие расходы, без которых переименование невозможно: изменение настроек программного обеспечения, в т. ч. в государственных банках и компаниях (а это прямые расходы немалого государственного сектора), обеспечение банков новыми учебно-полиграфическими материалами с признаками средств защиты новой монеты, расходы на разъяснительные мероприятия для населения и т. д. Поэтому на прибыль НБУ эта мера возможно прямо и не повлияет, но определенную финансовую нагрузку и неудобства для государственного и частного секторов принесет.

Инфляция, приспособление торговли и необходимость дополнительных исследований

Пока продолжалась дискуссия и агитация НБУ за название «шаг», инфляция уже «съела» монету в 10 копеек, через некоторое время отпадет необходимость и в монете в 0,5 грн. Кроме того, к непопулярности мелкой монеты в Украине уже приспособились розничные торговые сети, которые мелкую сдачу зачисляют на собственные дисконтные карты. Таким маркетинговым шагом они уменьшили спрос на мелкую монету. Поэтому здесь явно необходимы дополнительные исследования экономической целесообразности этого шага и данные, владельцем которых является НБУ, и которыми он не спешит делиться с обществом.

Путаница с монетами для населения

Желая сэкономить на переименовании монет в собственной смете (не проводя принудительное изъятие копеек из обращения), НБУ провоцирует ситуацию, когда в Украине будет в обращении одновременно и 50 копеек, и 50 шагов. Это будет вносить определенную путаницу в денежное обращение. В системе наличного обращения уже имеет место ситуация, когда в обращении одновременно находятся монета из желтого металла стоимостью 1 грн и монеты из белого металла 1 грн и 2 грн. Уже лет 5 на рынке существует проблема, когда часть граждан отказываются брать на сдачу монету в 1 грн из желтого металла, считая, что ее обращение завершено. А вот монеты 1 и 2 грн нового образца из белого металла настолько похожи друг на друга, что их часто путают.

Поэтому вместо того, чтобы решить уже существующие проблемы в наличном обращении, НБУ тратит время своих сотрудников, а значит и средства, на мероприятия по переименованию, которые носят либо сомнительный, либо несрочный характер.

Сильное отставание от врагов в технологиях денежного обращения

Россияне стоят на пороге внедрения цифрового рубля. 17 сентября председатель финансового комитета государственной думы рф получил зарплату в цифровых рублях. Для рф с большой территорией внедрение цифрового рубля будет иметь значительный эффект экономии на обслуживании цбр денежного обращения. Не сомневаюсь, что сэкономленные средства рф направит на финансирование агрессии против Украины.

В августе Госсовет КНР начал рассмотрение возможности выпуска в обращение цифровой валюты в формате стейбкоинов на основе юаней, которые будут обращаться на мировых рынках. 24 сентября Народный банк Китая провел конференцию по цифровому юаню e-CNY. Эта валюта, если и не станет валютой BRICS, то точно будет валютой, с помощью которой РФ будет обходить американские и европейские санкции.

Вместе с тем, вместо активной разработки проекта цифровой гривны и подстройки ее под нужды военных и населения, НБУ тратит значительные человеческие ресурсы на формалистические действия по переименованию мелкой монеты.

Источник: Минфин
