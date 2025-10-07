В Польше растет безработица, конкуренция за рабочие места — рекордная

Число безработных, зарегистрированных в центрах занятости Польши на конец августа 2025 года, достигло 857,3 тыс. человек — на 26,6 тыс. больше, чем в июле (+3,2%), и на 85 тыс. больше, чем в августе 2024 года (+11%). Таким образом, уровень безработицы в стране достиг 5,5%, что на 0,5 п.п. выше показателя в прошлом году. Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Рост безработицы

По данным аналитиков, тенденция роста безработицы наблюдалась все лето. Так, в июле наибольший рост безработных произошел среди лиц, ищущих работу от 6 до 12 месяцев — на 8,7% больше по сравнению с июнем (до 157 878 человек) и на 9,5% по сравнению с июлем прошлого года, что свидетельствует об усилении ротации кадров.

Количество безработных, ищущих работу до шести месяцев, в июле по сравнению с июнем 2025 года выросло на 4,5% (до 363 552 человек) и на 10,9% по сравнению с июлем прошлого года.

