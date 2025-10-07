Число безработных, зарегистрированных в центрах занятости Польши на конец августа 2025 года, достигло 857,3 тыс. человек — на 26,6 тыс. больше, чем в июле (+3,2%), и на 85 тыс. больше, чем в августе 2024 года (+11%). Таким образом, уровень безработицы в стране достиг 5,5%, что на 0,5 п.п. выше показателя в прошлом году. Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.
В Польше растет безработица, конкуренция за рабочие места — рекордная
Рост безработицы
По данным аналитиков, тенденция роста безработицы наблюдалась все лето. Так, в июле наибольший рост безработных произошел среди лиц, ищущих работу от 6 до 12 месяцев — на 8,7% больше по сравнению с июнем (до 157 878 человек) и на 9,5% по сравнению с июлем прошлого года, что свидетельствует об усилении ротации кадров.
Количество безработных, ищущих работу до шести месяцев, в июле по сравнению с июнем 2025 года выросло на 4,5% (до 363 552 человек) и на 10,9% по сравнению с июлем прошлого года.
Особенно резко увеличилось количество потерявших работу из-за банкротства, ликвидации компаний или сокращения — на 15,6% в годовом измерении (38,2 тыс. человек).
Причина роста
Причины ухудшения ситуации в Польше частично объясняют изменениями в законодательстве.
После принятия Закона «О рынке труда и услугах по трудоустройству» с 1 июня 2025 года уменьшилось количество людей, снимаемых с регистрации безработных из-за несвоевременной явки. Службы занятости больше не требуют от безработных подтверждения готовности к работе. Достаточно, чтобы они в течение 90 дней подтвердили свою заинтересованность в помощи.
Однако аналитики Gremi Personal считают, что ключевым фактором увеличения безработицы есть именно рыночные процессы — снижение спроса на рабочую силу.
«Если в 2021 году на одну вакансию в Польше приходилось около 12 безработных, то в августе 2025 этот показатель вырос почти вдвое — до 22,8 человека на место. Это означает, что конкуренция на рынке труда является самой высокой за последние пять лет», — отмечает Олег Руденко, аналитик аналитического центра Gremi Personal.
