Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального периода непрерывного проживания в стране для получения гражданства с трех до 10 лет. Об этом пишет Polska Agencja Prasowa SA.
В Польше хотят выдавать гражданство после 10 лет непрерывного проживания
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что это даст
Изменение должно способствовать лучшей интеграции иностранцев в польское общество перед получением гражданства.
По словам автора законопроекта, нынешний трехлетний срок является одним из кратчайших в ЕС и не обеспечивает достаточно времени для изучения польского языка, культуры и адаптации к местным реалиям.
Для сравнения, в Венгрии для получения гражданства нужно прожить не менее восьми лет, во Франции и Германии — пять лет, а в Италии, Испании и Австрии — десять лет.
Читайте: Польша продолжит финансировать Starlink для Украины
В Украине для получения гражданства также нужно прожить не менее пяти лет.
Согласно обоснованию законопроекта, гражданство рассматривается как принадлежность к политическому, историческому и культурному сообществу, которое требует не только прав, но и ответственности за будущее страны.
В канцелярии президента признали, что принятие данного законопроекта может уменьшить поступление в бюджет Польши по оплате за рассмотрение заявлений на гражданство (около 1−3 млн злотых в год).
В то же время, ожидается, что это частично компенсируется снижением расходов на социальные выплаты.
Комментарии - 1