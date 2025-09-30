В Польше хотят выдавать гражданство после 10 лет непрерывного проживания

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального периода непрерывного проживания в стране для получения гражданства с трех до 10 лет. Об этом пишет Polska Agencja Prasowa SA.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это даст

Изменение должно способствовать лучшей интеграции иностранцев в польское общество перед получением гражданства.

По словам автора законопроекта, нынешний трехлетний срок является одним из кратчайших в ЕС и не обеспечивает достаточно времени для изучения польского языка, культуры и адаптации к местным реалиям.

Для сравнения, в Венгрии для получения гражданства нужно прожить не менее восьми лет, во Франции и Германии — пять лет, а в Италии, Испании и Австрии — десять лет.

Читайте: Польша продолжит финансировать Starlink для Украины

В Украине для получения гражданства также нужно прожить не менее пяти лет.

Согласно обоснованию законопроекта, гражданство рассматривается как принадлежность к политическому, историческому и культурному сообществу, которое требует не только прав, но и ответственности за будущее страны.

В канцелярии президента признали, что принятие данного законопроекта может уменьшить поступление в бюджет Польши по оплате за рассмотрение заявлений на гражданство (около 1−3 млн злотых в год).

В то же время, ожидается, что это частично компенсируется снижением расходов на социальные выплаты.