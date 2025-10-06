NovaPay вышла на рынок ЕС

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу NOVA («Новая почта»), вышла на европейский рынок. В середине сентября она запустила NovaPay EU — версию своего финансового приложения для украинцев, проживающих в Европе. Об этом рассказал CEO NovaPay Игорь Сироватко в интервью изданию Forbes Ukraine.

Как это работает

Запуск европейской версии приложения стал возможен благодаря партнерству с польской платежной системой Quicko. Эта модель позволила NovaPay быстро выйти на рынок.

Фактически, Quicko, которая имеет лицензию польского финансового регулятора, предоставляет всю необходимую финансовую инфраструктуру: выпускает платежные карты, открывает виртуальные счета и обеспечивает переводы, в частности в системе SEPA. В свою очередь NovaPay предоставляет клиентам привычный и удобный интерфейс своего приложения и бренд.

Этот подход позволяет компании предоставлять услуги, пока ее собственная европейская компания NovaPay EU, зарегистрированная в Литве, завершает процесс получения лицензии.

Стратегическая цель

По словам Игоря Сироватка, международная экспансия является одним из приоритетов компании.

«Цель NovaPay — это миллионы украинцев в Украине и за ее пределами, — отметил глава компании. — Мы стремимся быть рядом с украинцами, где бы они ни были, и удовлетворить их финансовые потребности».

Эта стратегия тесно связана с расширением материнской компании «Новая почта», которая на данный момент открыла отделения уже в 16 странах Европы, создав таким образом готовую клиентскую базу для финансового сервиса.