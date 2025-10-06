Орбан заявил, что Венгрия не должна переходить на евро, потому что «ЕС распадается»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна переходить на евро , поскольку Европейский Союз, по его мнению, «разваливается». Это заявление является очередным шагом в его евроскептической риторике и идет вразрез с позицией его главного политического оппонента накануне выборов 2026 года. Об этом Орбан сказал в интервью экономическому изданию EconomX, сообщает Reuters 6 октября.

Аргументы Орбана

Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года, усиливает свою критику в адрес Брюсселя на фоне замораживания миллиардов евро для Венгрии из-за проблем с верховенством права.

«Венгрия не должна связывать свою судьбу с Европейским Союзом теснее, чем сейчас, а принятие евро было бы максимально тесной связью», — заявил он.

Стоит отметить, что Венгрия, экономика которой сильно зависит от торговли с ЕС и европейских фондов, пока не соответствует экономическим критериям для вступления в еврозону. В отличие от Дании, она не имеет юридического права отказаться от перехода на евро в будущем, но, как и Польша, Чехия и Румыния, пока остается за его пределами.

Внутриполитическая борьба

Заявление Орбана является прямой противоположностью программе его главного конкурента Петера Мадяра, популярность которого стремительно растет. Мадяр строит свою кампанию на обещаниях разморозить фонды ЕС и, наоборот, приблизить Венгрию к принятию евро.

Таким образом, вопрос единой европейской валюты становится одним из центральных в политическом противостоянии накануне парламентских выборов, которые состоятся весной 2026 года.

Критика центробанка и сильный форинт

В том же интервью Орбан раскритиковал политику центрального банка Венгрии, назвав его основную процентную ставку в 6,5% (самую высокую в ЕС) «выше, чем она могла бы быть».

Высокая ставка, которую центробанк удерживает с сентября, способствовала укреплению венгерского форинта до 15-месячного максимума по отношению к евро. Цель такой политики — сдержать отток сбережений венгров в иностранные валюты, в частности в евро, и бороться с инфляцией. Комментарий Орбана свидетельствует о разногласиях между правительством, которое стремится к более дешевым кредитам для стимулирования экономики, и центробанком, приоритетом которого является финансовая стабильность.