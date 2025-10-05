«Пакунок малюка»: АМКУ обязал приобщить больше банков к монетизации

Антимонопольный комитет предоставил Госслужбе по делам детей обязательные для рассмотрения рекомендации по привлечению более широкого круга банков к участию в программе монетизации единовременной помощи «Пакунок малюка». Причиной стали риски нарушения конкурентного законодательства из-за доминирования одного банка, сообщила пресс-служба регулятора.

Подробности

По состоянию на сентябрь 2025 года выплату денежной компенсации вместо натуральной формы «Пакунок малюка» проводит исключительно Приватбанк.

Комитет зафиксировал, что, несмотря на возможность привлечения к программе 46 банков (которые уже имеют статус уполномоченных в рамках других государственных выплат), Государственная служба по делам детей не заключила ни одного договора о сотрудничестве с другими финансовыми учреждениями.

АМКУ подчеркнул, что отсутствие альтернатив среди уполномоченных банков лишает получателей компенсации права выбора и создает риск недопущения или ограничения конкуренции.