Фонд государственного имущества Украины продолжает демонстрировать стабильность и эффективность. По состоянию на конец 3 квартала (26 сентября 2025 г.) финансовый результат Фонда превысил 7,7 млрд гривен — это рекордный показатель за аналогичный период за все годы деятельности Фонда.
Фонд госимущества заявил о рекордных финансовых показателях за всю историю
Финансовые показатели
- 4,676 млрд грн — поступления от приватизации (из них 2,498 млрд грн — от санкционных активов)
- 254,02 млн грн — уплата НДС от приватизации
- 1,804 млрд грн — от реализации санкционных активов (перечислено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
- 728,3 млн грн — поступления от аренды государственного имущества
- 238,11 млн грн — часть чистой прибыли государственных предприятий и дивиденды.
5 топобъектов
- Укрубд — 805 млн грн
- Винницабытхим — 608,14 млн грн
- Житомирский ликероводочный завод — 137,50 млн грн
- Детская уронефрологическая клиника на 80 коек ГУ «Институт урологии имени академика
О. Ф. ВозиановаНАМН Украины» — 111 млн грн.
- «Львовское специальное конструкторское бюро «Топаз» — 107 млн грн.
