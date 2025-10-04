Фонд госимущества заявил о рекордных финансовых показателях за всю историю

Фонд государственного имущества Украины продолжает демонстрировать стабильность и эффективность. По состоянию на конец 3 квартала (26 сентября 2025 г.) финансовый результат Фонда превысил 7,7 млрд гривен — это рекордный показатель за аналогичный период за все годы деятельности Фонда.