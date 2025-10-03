НБУ покупает два минивэна Hyundai Staria за 5,3 млн грн

Национальный банк Украины потратит 5,33 миллиона гривен на закупку двух новых минивэнов Hyundai Staria в самой высокой комплектации. Соответствующий договор с ООО «Автоберег» был заключен 30 сентября по результатам тендера, на который не явился ни один другой участник. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок «Прозорро», пишут «Наши деньги».

Что именно покупает Нацбанк: детали комплектации

Согласно тендерной документации, в течение месяца в Киев должны поставить два семиместных полноприводных минивэна Hyundai Staria 2025 года выпуска в самой дорогой комплектации 7-Top.

Автомобили оснащены дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и широким набором опций, включающих:

Безопасность: системы видеомониторинга «слепых» зон, кругового обзора, парктроники и пакет активной безопасности.

Комфорт: трехзонный климат-контроль, электропривод пассажирских дверей, подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов.

Премиум-опции: Премиальная акустическая система BOSE с 11 динамиками, усилителем и сабвуфером.

Дополнительно к автомобилям поставщик предоставит комплекты зимней резины и наборы автомобилиста.

Цена вопроса: сравнение с рыночной стоимостью

Стоимость одного автомобиля для Нацбанка составила 2,67 млн грн.

Для сравнения, в автосалонах цена на аналогичную модель в комплектации 7-Top стартует от 2,59 млн грн. Разница в стоимости может объясняться включением в тендерную цену дополнительного оборудования, в частности комплектов зимних шин.

Закупка без конкуренции

Тендер прошел без конкурентной борьбы. ООО «Автоберег» было единственным участником, подавшем предложение на открытые торги, поэтому договор был заключен с ним по предложенной цене.