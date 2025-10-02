Главные финансовые новости за четверг, 2 октября.
Главное за четверг: Подготовка к продаже госбанков, новый сервис от Укрпочты и налог на аренду квартир
Где взять деньги малому предпринимателю: какие банки реально кредитуют ФЛП в 2025 году
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Украине продолжает развиваться бизнес. Это касается и физических лиц-предпринимателей, занимающихся собственным делом без создания юридического лица. Часто для развития своего дела или закрытия текущих потребностей ФЛПам не хватает средств. «Минфин» узнал, на каких условиях банки готовы кредитовать малый бизнес и какие предложения от государства.
Правительство начинает подготовку к продаже пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка
Кабмин принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО Сенс Банк и АБ Укргазбанк. Цель — сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продаж в Госбюджет Украины, говорится в сообщении Министерства финансов.
Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX.
Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX: теперь получить отправку с онлайн-платформы объявлений можно с наложенным платежом.
Зарплаты чиновников превышают 60 тысяч гривен. В каких ведомствах платят больше всего
Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут медленнее инфляции.
В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир
В Украине предлагают снизить налог на доходы от аренды квартир в рамках реформы жилищной политики. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Минфин в сентябре привлек через ОВГЗ в бюджет более 52 миллиардов гривен
Министерство финансов Украины в сентябре этого года привлекло в государственный бюджет 52,5 млрд грн в эквиваленте из-за выпуска ОВГЗ.
Депозиты, ОВГЗ, золото: какие условия по ним предложат банки в октябре
Банковские депозиты и ОВГЗ остаются основными инвестиционными инструментами украинцев. Для сохранения же сбережений от инфляции население активно вкладывается в валюту. Поэтому расскажу, какие условия по этим и другим популярным продуктам предложат банки в октябре.
