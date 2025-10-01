В Раду внесли законопроект об изменении названия «копейка» на «шаг»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, предлагающий заменить название разменной монеты Украины с «копейка» на «шаг». Документ, поданный руководством парламента во главе с Русланом Стефанчуком, является частью процесса десоветизации и направлен на восстановление исторической справедливости в названии национальной валюты . Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Аргументы

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят два главных аргумента в пользу переименования.

Десоветизация и отказ от наследия агрессора. Название «копейка», по их мнению, имеет «враждебное, постсоветское и российское происхождение». Подчеркивается, что сегодня это название используется только в враждебных Украине государствах — России, Беларуси, а также в непризнанном Приднестровье.

Возвращение к украинской традиции. В истории Украины для мелкой монеты использовали название «шаг». В частности, во время Украинской революции 1917−1921 годов Центральная Рада 18 апреля 1918 года выпустила разменные марки номиналом в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Эти деньги были в обращении до марта 1919 года, пока их не отменила советская власть.

Таким образом, возвращение названия «шаг» является восстановлением исторической и языковой преемственности.

Позиция Нацбанка

Инициативу полностью поддерживает Национальный банк Украины, который еще в сентябре 2024 года первым предложил это изменение для «восстановления исторической справедливости».

Председатель НБУ Андрей Пышный отдельно подчеркнул, что переход с «копеек» на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Новые монеты будут чеканиться с названием «шаг» в рамках планового выпуска для замены изношенных монет, поэтому специально изымать «копейки» или проводить отдельную денежную реформу не придется.

Стоит отметить, что Нацбанк также последовательно выводит из обращения мелкие монеты, и в октябре 2025 года было объявлено о начале вывода монеты номиналом 10 копеек.