українська
1 октября 2025, 18:45

В Раду внесли законопроект об изменении названия «копейка» на «шаг»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, предлагающий заменить название разменной монеты Украины с «копейка» на «шаг». Документ, поданный руководством парламента во главе с Русланом Стефанчуком, является частью процесса десоветизации и направлен на восстановление исторической справедливости в названии национальной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, предлагающий заменить название разменной монеты Украины с «копейка» на «шаг».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Аргументы

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят два главных аргумента в пользу переименования.

  • Десоветизация и отказ от наследия агрессора. Название «копейка», по их мнению, имеет «враждебное, постсоветское и российское происхождение». Подчеркивается, что сегодня это название используется только в враждебных Украине государствах — России, Беларуси, а также в непризнанном Приднестровье.
  • Возвращение к украинской традиции. В истории Украины для мелкой монеты использовали название «шаг». В частности, во время Украинской революции 1917−1921 годов Центральная Рада 18 апреля 1918 года выпустила разменные марки номиналом в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Эти деньги были в обращении до марта 1919 года, пока их не отменила советская власть.

Таким образом, возвращение названия «шаг» является восстановлением исторической и языковой преемственности.

Позиция Нацбанка

Инициативу полностью поддерживает Национальный банк Украины, который еще в сентябре 2024 года первым предложил это изменение для «восстановления исторической справедливости».

Председатель НБУ Андрей Пышный отдельно подчеркнул, что переход с «копеек» на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Новые монеты будут чеканиться с названием «шаг» в рамках планового выпуска для замены изношенных монет, поэтому специально изымать «копейки» или проводить отдельную денежную реформу не придется.

Стоит отметить, что Нацбанк также последовательно выводит из обращения мелкие монеты, и в октябре 2025 года было объявлено о начале вывода монеты номиналом 10 копеек.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Три літри
Три літри
1 октября 2025, 18:56
#
До Ради внесли законопроєкт про зміну назви «копійка» на «шаг»

Верховну Раду треба перейменувати у Верховну Маразму.

А Стефанчук хай краще згадає про свій закон який Верховна Рада прийняла, а пересидент досі не підписав.
+
0
vt313
vt313
1 октября 2025, 19:08
#
Спочатку потрібно вивести з обігу 50 коп.
+
0
BIlE
BIlE
1 октября 2025, 19:12
#
От видно що не просто так штани протирають, працюють. Це шаг до перемоги!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
