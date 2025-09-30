Из компаний Илона Маска массово увольняются топ-менеджеры — FT

Ключевые компании Илона Маска, Tesla и xAI, столкнулись с волной увольнений топ-менеджеров в течение последнего года. Руководители уходят из-за профессионального выгорания, вызванного сверхвысокими требованиями, и несогласия с политической деятельностью миллиардера. Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Причины увольнений

Издание пообщалось с десятками нынешних и бывших сотрудников компаний Маска и выделило две главные причины оттока кадров.

Первая — экстремальная культура работы. В Tesla существует шутка о рабочей этике, требующей круглосуточной преданности. Один из бывших советников бизнесмена отметил, что «в мире Илона единственная константа — это быстрая смена его заместителей». Это подтверждают и сами топ-менеджеры:

Роберт Кил, ушедший с поста главного юриста xAI, опубликовал сатирическое видео, где адвокат в костюме перебрасывает раскаленный уголь, с подписью: «Я люблю своих детей, но вижу их слишком мало».

Майк Либераторе, который проработал финансовым директором xAI всего три месяца перед тем, как перейти в OpenAI, прямо указал на изнурительный график.

Вторая причина — политическая активность Маска. Его открытая поддержка Дональда Трампа и противоречивые заявления на тему прав человека вызывают дискомфорт у сотрудников, которым приходится объяснять позицию своего руководителя семье и друзьям.

Одержимость OpenAI: как конкуренция усилила давление

По словам сотрудников, давление в компаниях значительно возросло после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Конкуренция Илона Маска с Сэмом Альтманом, главой OpenAI, стала личной. Стоит напомнить, что Маск был одним из соучредителей OpenAI, но покинул компанию из-за разногласий во взглядах на ее развитие.

«Илон одержим конкуренцией с ChatGPT и делает все, чтобы обойти Сэма», — рассказал один из недавно уволенных топ-менеджеров.

Эта «одержимость» приводит к дополнительной нагрузке на персонал, который вынужден работать в условиях постоянной гонки.

Кризис в Tesla: сокращения и отмененные проекты

Ситуацию в Tesla осложнили внутренние проблемы. В апреле 2024 года компания сократила 14 000 сотрудников, а также отменила проект бюджетного электромобиля за $25 000. Это решение деморализовало команду и привело к оттоку талантов. Например, руководитель проекта Даниэль Хо перешел в Waymo, которая разрабатывает беспилотные такси для Google.

Большинство бывших сотрудников избегают публичной критики Маска, опасаясь его реакции. Одним из исключений стал Джорджо Балестриери, который после восьми лет работы в Tesla заявил, что Маск нанес «огромный ущерб миссии компании и демократическим институтам».

Несмотря на все, xAI продолжает гонку

Несмотря на потерю руководящих кадров, Маск агрессивно развивает свой ИИ-стартап xAI. Компания уже привлекла более $15 млрд инвестиций и строит в Мемфисе гигантский дата-центр, где планируется установить 550 000 новейших чипов Nvidia Blackwell.

Для финансирования xAI привлекает средства из других компаний империи Маска: в июле SpaceX предоставила кредит на $2 млрд, а в ноябре акционеры Tesla будут голосовать за разрешение инвестировать в ИИ-стартап. Хотя чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в соцсеть X, компания пока отстает от лидеров рынка по количеству клиентов.