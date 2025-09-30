В рф до конца года запретили экспорт бензина

В рф продлили до конца года временный запрет на экспорт бензина и ввели ограничения для других видов топлива. Об этом пишет «Интерфакс-рф».

Что известно

Как говорится в сообщении, новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны.

Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. До этого производителям было запрещено экспортировать бензин до конца сентября, а непроизводителям — до конца октября.