Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упали на минимуме на 2,15% — до $65,65 за баррель. После обеда снижение замедлилось до 1,64%, котировки отскочили к $65,99 за баррель.
Цены на нефть резко упали на опасениях роста добычи ОПЕК+
Что происходит
Рынок отыгрывает новости о планах ОПЕК+ продолжить наращивать добычу нефти.
По данным источников Reuters, на встрече в это воскресенье альянс объявит о повышении добычи как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки.
ОПЕК+ также обсудит возможность в ближайшие три месяца увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg.
