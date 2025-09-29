Multi от Минфин
29 сентября 2025, 14:12

AstraZeneca выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Фармацевтический гигант AstraZeneca, крупнейшая по рыночной капитализации компания Великобритании, планирует провести прямой листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Этот шаг направлен на расширение круга инвесторов и привлечение американского капитала, при этом компания сохранит свою штаб-квартиру и основной листинг в Соединенном Королевстве. Об этом стало известно из официального сообщения компании 29 сентября, пишет WSJ.

Фармацевтический гигант AstraZeneca, крупнейшая по рыночной капитализации компания Великобритании, планирует провести прямой листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится для компании

Новый листинг на NYSE заменит существующие американские депозитарные расписки (ADR), которые в настоящее время торгуются на бирже Nasdaq. Компания подчеркнула, что ее статус как британской компании со штаб-квартирой и налоговой резиденцией в Великобритании останется неизменным.

AstraZeneca также продолжит входить в ключевые фондовые индексы: британский FTSE 100 и шведский OMX Stockholm 30. На фоне этой новости акции компании, котирующиеся в Лондоне, выросли на 1,4% во время утренних торгов в Европе.

Стратегические цели и фокус на США

Руководство AstraZeneca пояснило, что этот шаг поддержит долгосрочную стратегию устойчивого роста. США являются крупнейшим рынком для компании, на который в прошлом году пришлось 43% от общего дохода. К 2030 году компания планирует довести эту долю до 50%.

Кроме того, AstraZeneca недавно объявила о намерении инвестировать $50 миллиардов в производство и научно-исследовательские разработки в Америке. В компании заявили, что листинг в США предоставит гибкость для доступа к самому широкому пулу капитала, поскольку американские рынки являются крупнейшими.

Общеевропейский тренд

Решение AstraZeneca является частью более широкой тенденции среди ведущих европейских компаний, стремящихся усилить свое присутствие на рынках США.

Французский энергетический гигант TotalEnergies недавно одобрил план конвертации своих ADR в обыкновенные акции.

Владелец FanDuel, компания Flutter Entertainment, в прошлом году сделала Нью-Йорк своим основным местом листинга вместо Лондона.

Такие компании, как шведская Klarna, немецкая Birkenstock и британский разработчик чипов Arm Holdings, сразу выбрали биржи США для своего первичного размещения акций (IPO), обойдя европейские площадки.

К теме: Большинство британских компаний рассматривают переезд с Лондонской биржи — опрос

Что такое прямой листинг и ADR?

Американские депозитарные расписки (ADR) — это ценные бумаги, выпускаемые американскими банками и представляющие определенное количество акций иностранной компании. Это позволяет иностранным эмитентам торговаться на биржах США по упрощенной процедуре, а американским инвесторам — покупать их акции. По сути, это косвенный способ владения акциями.

Прямой листинг, напротив, означает размещение существующих акций компании непосредственно на бирже без выпуска новых. Переходя от ADR к прямому листингу обыкновенных акций, AstraZeneca упрощает свою структуру и предоставляет инвесторам в США возможность прямого владения акциями компании, что делает ее более привлекательной и понятной для крупных фондов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
