Большинство британских компаний рассматривают переезд с Лондонской биржи — опрос

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2025, 15:10 Читати українською

Большинство британских компаний рассматривают переезд с Лондонской биржи — опрос

Подавляющее большинство публичных компаний Великобритании (более 80%) за последний год рассматривали возможность переноса своего листинга или добавления параллельного листинга за рубежом, причем самой популярной альтернативой стал Амстердам. Главным двигателем этого является убеждение руководителей, что их компании недооценены на британском рынке. Об этом во вторник, 23 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет брокерской компании Deutsche Numis.

Подавляющее большинство публичных компаний Великобритании (более 80%) за последний год рассматривали возможность переноса своего листинга или добавления параллельного листинга за рубежом, причем самой популярной альтернативой стал Амстердам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Давление инвесторов

Согласно опросу, руководители компаний считают, что их акции торгуются с дисконтом по сравнению с глобальными аналогами, причем почти половина оценивает этот дисконт в 15−20%. Почти две трети респондентов отметили, что рассматривали переезд из-за давления со стороны инвесторов.

Амстердам опережает Нью-Йорк

Опрос зафиксировал интересное изменение предпочтений. Если раньше главной альтернативой для британских компаний был Нью-Йорк, то сейчас его привлекательность снизилась. Самым желанным местом для нового листинга 68% руководителей назвали Амстердам, и только 46% — Нью-Йорк.

Проблема — недостаток внутреннего спроса

В отчете отмечается, что проблемой является не отсутствие иностранного капитала (80% компаний зафиксировали рост доли международных инвесторов), а слабый спрос со стороны внутренних британских инвесторов, в частности пенсионных фондов. Среди возможных решений предлагается стимулировать пенсионные фонды больше инвестировать в британские акции и уменьшить налог на операции с ценными бумагами.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
neverice
neverice
23 сентября 2025, 15:38
#
А це цікавий випадок, якраз в тему обговорення національного фондового ринку. Не все так просто. І це на Лондонський біржі.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
23 сентября 2025, 16:25
#
Багато британців розглядають переїзд з британії, з ws'] грязної мусульманської країнки чи вже скоріше недокраїнки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами