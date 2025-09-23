Большинство британских компаний рассматривают переезд с Лондонской биржи — опрос

Подавляющее большинство публичных компаний Великобритании (более 80%) за последний год рассматривали возможность переноса своего листинга или добавления параллельного листинга за рубежом, причем самой популярной альтернативой стал Амстердам. Главным двигателем этого является убеждение руководителей, что их компании недооценены на британском рынке. Об этом во вторник, 23 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет брокерской компании Deutsche Numis.

Давление инвесторов

Согласно опросу, руководители компаний считают, что их акции торгуются с дисконтом по сравнению с глобальными аналогами, причем почти половина оценивает этот дисконт в 15−20%. Почти две трети респондентов отметили, что рассматривали переезд из-за давления со стороны инвесторов.

Амстердам опережает Нью-Йорк

Опрос зафиксировал интересное изменение предпочтений. Если раньше главной альтернативой для британских компаний был Нью-Йорк, то сейчас его привлекательность снизилась. Самым желанным местом для нового листинга 68% руководителей назвали Амстердам, и только 46% — Нью-Йорк.

Проблема — недостаток внутреннего спроса

В отчете отмечается, что проблемой является не отсутствие иностранного капитала (80% компаний зафиксировали рост доли международных инвесторов), а слабый спрос со стороны внутренних британских инвесторов, в частности пенсионных фондов. Среди возможных решений предлагается стимулировать пенсионные фонды больше инвестировать в британские акции и уменьшить налог на операции с ценными бумагами.