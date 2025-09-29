Multi от Минфин
українська
29 сентября 2025, 11:39

Дефицит кадров в Польше неизбежен: станет ли это бонусом для Украины

Поток работников из-за границ Европы в Польшу резко сокращается из-за усложнения процедуры легализации в стране. Так что украинцы остаются основой польского рынка труда. Об этом сообщили в международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Из-за усложнения легализации рабочих из Филиппин, Индии, Непала и Колумбии Польше грозит дефицит кадров.
  • Из-за усложнения легализации рабочих из Филиппин, Индии, Непала и Колумбии Польше грозит дефицит кадров. Украина может получить хорошо обученных и организованных работников.
  • Сегодня 75−80% всех трудоустроенных иностранцев в Польше являются гражданами Украины (по состоянию на 1 июня 2025 года количество украинцев, застрахованных в системе социального страхования ZUS, составило 818 тыс.).
  • В то время как выходцев из Непала, Индии или Филиппин становится все меньше (по состоянию на 1 июня 2025 года их количество составляло 12,1 тыс., 24,3 тыс. и 15,7 тыс. соответственно).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Работа в Польше

По данным компании, на сегодняшний день 75−80% всех трудоустроенных иностранцев в Польше являются гражданами Украины (по состоянию на 1 июня 2025 года количество украинцев, застрахованных в системе социального страхования ZUS, составило 818 тыс.). В то время как выходцев из Непала, Индии или Филиппин становится все меньше (по состоянию на 1 июня 2025 года их количество составляло 12,1 тыс., 24,3 тыс. и 15,7 тыс. соответственно).

Как объясняют в Gremi Personal, работодатели почти не могут трудоустроить таких работников из-за бюрократических преград, в частности, длительной процедуры легализации. Срок ожидания только на собеседование в консульство для получения рабочей визы в Польше для граждан этих стран растягивается более чем на год.

Читайте: Польша изменяет порядок выплат для украинских беженцев

Пока находят работу колумбийцы (17,7 тыс. застрахованных в ZUS), но их приезд вскоре может быть ограничен правилами, требующими въезда в Польшу по биометрическим паспортам.

«Польский рынок труда пока закрыт для многих иностранных работников, новоприбывших практически нет. А трудоустройство мигрантов, уже присутствующих в стране, становится все сложнее — уженды (государственные органы, выполняющие административные функции) все чаще отказывают им в выдаче разрешений, что может заставить людей вернуться в страны происхождения или ехать дальше в Западную Европу (например, в той же Хорватии очень востребованы работники из Филиппин). Как следствие, польские работодатели постепенно отказываются от этой группы работников», — отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В компании прогнозируют: если ограничения на въезд в Польшу граждан из-за пределов Европы сохранятся, в течение следующих 6−12 месяцев количество таких работников на рынке труда будет неуклонно сокращаться, что может привести к значительному дефициту персонала, особенно в промышленности, логистике, транспорте, сфере услуг и строительстве.

По мнению специалистов Gremi Personal, работники из Филиппин и Колумбии потенциально могут сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Украины.

«Рабочие из этих стран уже хорошо зарекомендовали себя в Польше как ответственные и дисциплинированные сотрудники: они добросовестно работают, не создают замкнутые миграции и после завершения контракта возвращаются домой. Для Украины это шанс частично компенсировать нехватку кадров, возникшую из-за эмиграции населения. Важно лишь выстроить понятную и эффективную иммиграционную политику по отношению к иностранному персоналу», — подчеркивает Джоболда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
29 сентября 2025, 11:55
#
чи стане це бонусом для України?

А до чого тут Україна, який зиск для країни чи держави від того що населення працює десь поза межами?

якщо обмеження на в'їзд до Польщі громадян з-за меж Європи збережуться, протягом наступних 6−12 місяців кількість таких працівників на ринку праці буде неухильно скорочуватися

перекдалаю на людську мову
"якщо обмеження на працевлаштування до Польщі громадян з-за меж Європейського союзу збережуться, протягом наступних 6−12 місяців кількість таких працівників на ринку праці буде неухильно скорочуватися"
чорт з ним коли самі поляки чи інші хто мешкає в ЄС підміняють слово ЄС на слово Європа

але ж ми не ЄС, у нас лише договір про ассоціацію якій не даж права працювати
тож обмеження на працю так само зачеплять і нас
+
+30
Три літри
Три літри
29 сентября 2025, 12:00
#
Натомість, на думку фахівців Gremi Personal, працівники з Філіппін та Колумбії потенційно можуть відіграти важливу роль у післявоєнній відбудові України.

хай свою думку залишать при собі, дякую
+
0
Abramon
Abramon
29 сентября 2025, 12:58
#
Поляки мають стратегію розвитку і відповідально ставляться та аналізують, що буде в перспективі коли везти в державу «азійське дно». Наші ж виродки лише про заробіток. Все одно ж не планують жити в Україні. «Злобудовникам» привіт, саме ці виродки почнуть першими завосити людожерів з захалусть Азії.
+
0
zephyr
zephyr
29 сентября 2025, 15:01
#
Поляки едут в Германию и Нидерланды, потому что в Польше- уровень жизни ниже, как и ЗП. Когда украинские заробитчане начнут делать тоже самое- вот тогда да, в Польше начнутся проблемы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
