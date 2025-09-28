Минцифры запустило цифрового двойника Михаила Федорова

Министерство цифровой трансформации Украины представило цифрового двойника министра Михаила Федорова в виде чат-бота в Telegram. Проект, представленный на конференции IT Arena 2025, имеет целью создать новый канал для прямой коммуникации с гражданами для сбора идей, привлечения талантов и реагирования на проблемы с государственными услугами. Об этом пишет Межа.

Что умеет цифровой министр

С помощью чат-бота @thedigital_bot украинцы могут:

Поделиться идеями по цифровизации государственных услуг.

Сообщить о проблемах, возникающих с госуслугами.

Отправить свое резюме, чтобы присоединиться к команде Минцифры и «Дії».

Получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту.

«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чат-бот, чтобы ни одна идея не затерялась, а талантливые люди не остались незамеченными… Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства», — рассказал Михаил Федоров.

Как это работает

По словам Даниила Цьвока, Chief AI Officer Минцифры, цифровой двойник был обучен на более чем 10 тысячах материалов из публичных выступлений, интервью и постов Михаила Федорова. Это позволяет ему отвечать «живым языком» и имитировать стиль общения министра.

Бот может общаться как текстом, так и синтезированным голосом Михаила Федорова. Для начала работы необходимо авторизоваться через приложение «Дія». При этом отмечается, что ИИ не имеет доступа к персональным данным и не дает индивидуальных рекомендаций. Самые интересные идеи, собранные чат-ботом, будут передаваться непосредственно министру.