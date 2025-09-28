Multi от Минфин
28 сентября 2025, 10:35 Читати українською

Минцифры запустило цифрового двойника Михаила Федорова

Министерство цифровой трансформации Украины представило цифрового двойника министра Михаила Федорова в виде чат-бота в Telegram. Проект, представленный на конференции IT Arena 2025, имеет целью создать новый канал для прямой коммуникации с гражданами для сбора идей, привлечения талантов и реагирования на проблемы с государственными услугами. Об этом пишет Межа.

Министерство цифровой трансформации Украины представило цифрового двойника министра Михаила Федорова в виде чат-бота в Telegram.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что умеет цифровой министр

С помощью чат-бота @thedigital_bot украинцы могут:

  • Поделиться идеями по цифровизации государственных услуг.
  • Сообщить о проблемах, возникающих с госуслугами.
  • Отправить свое резюме, чтобы присоединиться к команде Минцифры и «Дії».
  • Получить рекомендации по саморазвитию и профессиональному росту.

«Главная задача ИИ — решать проблемы людей. Мы создали чат-бот, чтобы ни одна идея не затерялась, а талантливые люди не остались незамеченными… Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства», — рассказал Михаил Федоров.

Как это работает

По словам Даниила Цьвока, Chief AI Officer Минцифры, цифровой двойник был обучен на более чем 10 тысячах материалов из публичных выступлений, интервью и постов Михаила Федорова. Это позволяет ему отвечать «живым языком» и имитировать стиль общения министра.

Бот может общаться как текстом, так и синтезированным голосом Михаила Федорова. Для начала работы необходимо авторизоваться через приложение «Дія». При этом отмечается, что ИИ не имеет доступа к персональным данным и не дает индивидуальных рекомендаций. Самые интересные идеи, собранные чат-ботом, будут передаваться непосредственно министру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
28 сентября 2025, 11:30
#
За допомогою чат-бота @thedigital_bot українці можуть:
Поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг.
Повідомити про проблеми, що виникають з держпослугами.
Надіслати своє резюме, щоб долучитися до команди Мінцифри та «Дії».
Отримати рекомендації щодо саморозвитку та професійного зростання.

А яким боком до всього цього Федоров?

Українська журналістика остаточно перетрорилась на українську ксерокопіровальню.
