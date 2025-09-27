Турция будет покупать меньше российской нефти из-за давления Трампа

Импорт российской нефти в Турцию, которая является крупнейшим европейским покупателем топлива из москвы, в сентябре значительно сократился. Падение связано с усилением дипломатического давления со стороны США, санкционными ограничениями и конкуренцией с другими сортами нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Давление Трампа на Эрдогана

Президент США Дональд Трамп, разочарованный отказом россии прекратить войну в Украине, усиливает давление на союзников с требованием остановить закупку российской нефти. В четверг, после двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп заявил, что верит в согласие Анкары на его просьбу, и намекнул, что может снять другие американские санкции с Турции.

Падение импорта и позиция Кремля

Согласно данным LSEG, импорт российской нефти сорта Urals в Турцию в этом месяце должен упасть до 1,2 миллиона тонн по сравнению с 1,6 миллиона тонн в июне. Стоит отметить, что Турция является вторым по величине морским импортером российской нефти Urals после Индии.

Роль ценового потолка

Дополнительным фактором, затрудняющим закупки, является западный потолок цен на нефть. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы, в частности компания Tupras, ранее уже приостанавливали закупки, когда рыночная цена Urals превышала установленный лимит в $60 за баррель. В июле ЕС и Великобритания снизили этот потолок до $47,60, что еще больше осложнило торговлю.