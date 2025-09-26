Rheinmetall инвестирует 275 миллионов евро в завод артиллерийских снарядов в Латвии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG совместно с Латвией построит новый завод по производству 155 мм артиллерийских боеприпасов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан 25 сентября в Гамбурге. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Rheinmetall и Минобороны Латвии .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали проекта

Общий объем инвестиций в проект составит 275 млн. евро. По предварительным оценкам, за 10 лет экспорт продукции завода может превысить 3 млрд. евро.

Завод будет работать как совместное предприятие, где Rheinmetall Waffe Munition GmbH будет владеть 51% акций, а Латвийская государственная оборонная корпорация — 49%.

Строительство планируется начать весной 2026, а начало производства ожидается уже в 2027 году.

Отмечается, что новое предприятие создаст не менее 150 рабочих мест.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что партнерство выгодно обеим сторонам: оно усугубит суверенитет Латвии в сфере боеприпасов и укрепит позиции немецкой компании как мирового лидера в производстве артиллерийских снарядов.

Напомним

«Минфин» писал, что во время международной выставки вооружений DSEI в сентябре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером. По итогам переговоров стало известно, что компания построит новый завод по производству боеприпасов.