Британские банки запускают пилотный проект по токенизации депозитов

Группа крупнейших кредиторов Великобритании, среди которых HSBC, NatWest, Lloyds и Barclays, запустила пилотный проект для тестирования использования токенизированных депозитов. Этот шаг является ответом на призывы главы Банка Англии Эндрю Бейли, который ранее просил отдавать предпочтение этой технологии, а не стейблкоинам. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщает Reuters.

Что будут тестировать банки

Пилотный проект, который продлится до середины 2026 года, имеет целью проверить использование токенизированных депозитов в нескольких сценариях:

Платежи на онлайн-маркетплейсах.

Процесс переоформления ипотеки.

Расчеты по цифровым активам.

Как отметила представительница UK Finance, токенизация позволяет банкам внедрять инновации, оставляя при этом платежи внутри регулируемой банковской системы.

Скептицизм Банка Англии в отношении стейблкоинов

Решение банков сосредоточиться именно на токенизированных депозитах является прямой реакцией на позицию их главного регулятора. В июле глава Банка Англии Эндрю Бейли выразил сомнение в необходимости стейблкоинов. Он предупредил, что эти инструменты выводят деньги из банковской системы и могут угрожать финансовой стабильности, и предостерег банки от выпуска собственных стейблкоинов.

Токенизированные депозиты против стейблкоинов: в чем принципиальная разница?

Хотя обе технологии используют блокчейн и являются цифровым представлением стоимости, между ними существует фундаментальная юридическая и экономическая разница.

Стейблкоин (USDC, USDT): выпускается небанковской финтех-компанией (Circle, Tether). Когда вы покупаете USDC, вы фактически становитесь кредитором компании Circle. Деньги, обеспечивающие стейблкоин, хранятся на счетах этой компании в коммерческих банках. Это выводит деньги из традиционной системы банковских депозитов.

Токенизированный депозит: Это цифровое представление ваших денег, которые остаются на вашем банковском счете. Токен — это просто новый, более эффективный способ доступа к вашему традиционному депозиту и его переводу. Ответственность за него несет ваш банк, а не сторонняя финтех-компания. Деньги остаются внутри регулируемой и застрахованной банковской системы.

Главное отличие — в том, кто является эмитентом и где физически находятся деньги.