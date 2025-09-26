Токен нового блокчейн-проекта Plasma (XPL) начал торги 25 сентября с стремительного роста на 70%. За первые сутки объем торгов активом превысил $2,5 миллиарда. Листинг токена одновременно поддержали крупнейшие биржи, включая Binance, ByBit,OKX, MEXC и Upbit. Об этом пишет Traders Union.
Блокчейн для стейблкоинов Plasma дебютировал с взлетом на 70% и объемом торгов в $2,5 млрд
Фокус на бесплатных переводах USDT
В отличие от универсальных блокчейнов первого уровня, Plasma позиционирует себя как специализированная инфраструктура, оптимизированная для транзакций со стейблкоином USDT, обещая переводы с нулевой комиссией.
Как отмечает CoinMarketCap, «гибридная архитектура Plasma сочетает принципы безопасности, подобные биткоину, с программируемостью EVM и собственным механизмом газа». Проект стремится создать платформу, где стейблкоины могут свободно перемещаться, выходя за пределы чисто спекулятивной торговли.
Сильный дебют и поддержка инвесторов
Идея создания эффективного и дешевого шлюза между традиционными и цифровыми финансами привлекла значительное внимание. Проект привлек более $20 миллионов от таких ведущих инвесторов, как Framework Ventures, Founders Fund,Bitfinex и известных крипто-инфлюенсеров.
Продуманная токеномика
Экономическая модель проекта предусматривает общее предложение в 10 миллиардов токенов XPL, из которых 1,8 миллиарда в настоящее время находятся в обращении. Распределение включает 40% на развитие экосистемы, по 25% для команды и инвесторов, и 10% на публичную продажу. Модель также предусматривает контролируемую инфляцию, которая будет постепенно снижаться с 5% до 3% в год.
Напомним, что «Минфин» писал об этом проекте как об одном из самых ожидаемых в 2025 году. Какие новые токены могут вскоре выйти на рынок, читайте в нашем обзоре.
