українська
26 сентября 2025, 13:05

Блокчейн для стейблкоинов Plasma дебютировал с взлетом на 70% и объемом торгов в $2,5 млрд

Токен нового блокчейн-проекта Plasma (XPL) начал торги 25 сентября с стремительного роста на 70%. За первые сутки объем торгов активом превысил $2,5 миллиарда. Листинг токена одновременно поддержали крупнейшие биржи, включая Binance, ByBit,OKX, MEXC и Upbit. Об этом пишет Traders Union.

Токен нового блокчейн-проекта Plasma (XPL) начал торги 25 сентября с стремительного роста на 70%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Фокус на бесплатных переводах USDT

В отличие от универсальных блокчейнов первого уровня, Plasma позиционирует себя как специализированная инфраструктура, оптимизированная для транзакций со стейблкоином USDT, обещая переводы с нулевой комиссией.

Как отмечает CoinMarketCap, «гибридная архитектура Plasma сочетает принципы безопасности, подобные биткоину, с программируемостью EVM и собственным механизмом газа». Проект стремится создать платформу, где стейблкоины могут свободно перемещаться, выходя за пределы чисто спекулятивной торговли.

Сильный дебют и поддержка инвесторов

Идея создания эффективного и дешевого шлюза между традиционными и цифровыми финансами привлекла значительное внимание. Проект привлек более $20 миллионов от таких ведущих инвесторов, как Framework Ventures, Founders Fund,Bitfinex и известных крипто-инфлюенсеров.

Продуманная токеномика

Экономическая модель проекта предусматривает общее предложение в 10 миллиардов токенов XPL, из которых 1,8 миллиарда в настоящее время находятся в обращении. Распределение включает 40% на развитие экосистемы, по 25% для команды и инвесторов, и 10% на публичную продажу. Модель также предусматривает контролируемую инфляцию, которая будет постепенно снижаться с 5% до 3% в год.

Напомним, что «Минфин» писал об этом проекте как об одном из самых ожидаемых в 2025 году. Какие новые токены могут вскоре выйти на рынок, читайте в нашем обзоре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
