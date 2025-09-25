Крипторинок в красной зоне: Биткоин упал ниже $112 000, Ethereum — $4 000

Утром 25 сентября криптовалютный рынок снова переживает коррекцию. Курс биткоина опустился ниже $112 000, а Ethereum — ниже отметки в $4 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Цена первой криптовалюты в моменте снизилась до $111 550, но затем начала расти. На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $111 850. В сутки актив просел на 0,60%, за неделю — на 4,48%.

Ethereum в данный момент снизился до $3 993, но затем вырос до $4 012. За сутки актив потерял 3,80%, за неделю — 12,34%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в красной зоне.

Одной из причин падения курса криптовалют может быть угроза «шатдауна» — остановка работы правительства США, которая возможна уже 1 октября 2025 года. Это произойдет, если Конгресс не одобрит законопроект о временном финансировании, для чего требуется поддержка не менее 60 сенаторов.

Опасения по поводу экономической нестабильности в США приводят к тому, что инвесторы становятся более осторожными и выводят средства из рискованных активов, таких как криптовалюта.