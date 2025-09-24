Канада оказывает Украине финансовую помощь в размере, а 92 млн. грн. для укрепления киберустойчивости в условиях войны. Средства будут выделены в рамках Таллиннского механизма для защиты критической инфраструктуры и противодействия кибератакам. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Этот вклад позволит Украине:
- усилить защиту критической инфраструктуры;
- развить современные системы выявления угроз и реагирования на кибератаки;
- закупить оборудование для обеспечения безопасности цифровых процессов
Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди которых:
- Государственная судебная администрация Украины,
- Чернобыльская АЭС,
- Государственная пограничная служба Украины.
Читайте также: Минцифры опровергает информацию об утечке данных из «Действия»
Кроме финансовой поддержки Канада также помогает повышать квалификацию украинских специалистов по кибербезопасности, проводя тренинги и встречи в рамках Национального киберкластера.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии