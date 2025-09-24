Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины

Канада оказывает Украине финансовую помощь в размере, а 92 млн. грн. для укрепления киберустойчивости в условиях войны. Средства будут выделены в рамках Таллиннского механизма для защиты критической инфраструктуры и противодействия кибератакам. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.