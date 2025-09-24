Миллиардер Питер Тиль предупредил, что страх перед ИИ ускорит приход Антихриста

Влиятельный миллиардер и инвестор Питер Тиль в течение последнего года активно делится своим видением библейских пророчеств, переплетая их с технологиями и геополитикой. В своей серии лекций он утверждает, что оппозиция технологическому прогрессу и попытки жестко регулировать искусственный интеллект могут ускорить приход Антихриста. Об этом пишет WSJ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Теология Тиля

Согласно видению Тиля, которое он излагает на закрытой серии лекций в Сан-Франциско, конец света может произойти по следующему сценарию:

Человечество столкнется с реальными экзистенциальными угрозами: ядерная война, экологическая катастрофа, биооружие и автономные роботы-убийцы, управляемые ИИ.

Для борьбы с этими угрозами и для обеспечения «мира и безопасности» будет создано единое мировое правительство.

Именно этот тоталитарный авторитарный режим, по мнению Тиля, и станет современным воплощением Антихриста — личного противника Бога, который появится перед концом света.

Роль технологий и «третий путь»

Ключевой и несколько парадоксальный тезис Тиля заключается в роли технологий. Он считает, что страх перед ИИ и попытки его жестко регулировать являются ошибкой. Именно это, по его мнению, и приведет к возникновению кризисов, которые дадут толчок к созданию единого мирового правительства-Антихриста.

Вместо этого он предлагает «третий путь»: человечество должно продолжать научный прогресс, чтобы избежать как самоуничтожения через технологии, так и поглощения тоталитарной властью.

Религия в Кремниевой долине

Выступления Тиля являются частью более широкого тренда, когда ведущие фигуры Кремниевой долины все более открыто говорят о своей вере. Среди них — бывший CEO Intel Пет Гелсингер, глава Y Combinator Гарри Тан и Илон Маск.

Лекции Тиля организованы некоммерческой организацией ACTS 17 («Признавая Христа в технологиях и обществе»), которую основали супруги Стивенс, близкие к Тилю и его бизнесу. Их цель — создать пространство для обсуждения религии и технологий.