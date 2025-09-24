Multi от Минфин
24 сентября 2025, 14:41 Читати українською

Миллиардер Питер Тиль предупредил, что страх перед ИИ ускорит приход Антихриста

Влиятельный миллиардер и инвестор Питер Тиль в течение последнего года активно делится своим видением библейских пророчеств, переплетая их с технологиями и геополитикой. В своей серии лекций он утверждает, что оппозиция технологическому прогрессу и попытки жестко регулировать искусственный интеллект могут ускорить приход Антихриста. Об этом пишет WSJ.

Влиятельный миллиардер и инвестор Питер Тиль в течение последнего года активно делится своим видением библейских пророчеств, переплетая их с технологиями и геополитикой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Теология Тиля

Согласно видению Тиля, которое он излагает на закрытой серии лекций в Сан-Франциско, конец света может произойти по следующему сценарию:

  • Человечество столкнется с реальными экзистенциальными угрозами: ядерная война, экологическая катастрофа, биооружие и автономные роботы-убийцы, управляемые ИИ.
  • Для борьбы с этими угрозами и для обеспечения «мира и безопасности» будет создано единое мировое правительство.
  • Именно этот тоталитарный авторитарный режим, по мнению Тиля, и станет современным воплощением Антихриста — личного противника Бога, который появится перед концом света.

Роль технологий и «третий путь»

Ключевой и несколько парадоксальный тезис Тиля заключается в роли технологий. Он считает, что страх перед ИИ и попытки его жестко регулировать являются ошибкой. Именно это, по его мнению, и приведет к возникновению кризисов, которые дадут толчок к созданию единого мирового правительства-Антихриста.

Вместо этого он предлагает «третий путь»: человечество должно продолжать научный прогресс, чтобы избежать как самоуничтожения через технологии, так и поглощения тоталитарной властью.

Религия в Кремниевой долине

Выступления Тиля являются частью более широкого тренда, когда ведущие фигуры Кремниевой долины все более открыто говорят о своей вере. Среди них — бывший CEO Intel Пет Гелсингер, глава Y Combinator Гарри Тан и Илон Маск.

Лекции Тиля организованы некоммерческой организацией ACTS 17 («Признавая Христа в технологиях и обществе»), которую основали супруги Стивенс, близкие к Тилю и его бизнесу. Их цель — создать пространство для обсуждения религии и технологий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
24 сентября 2025, 14:52
#
Буквально вірити в туманні біблійські пророцтва — це звичайно невігластво. Але якщо він ліваків вважає Антихристом, то він недалекий від істини. Чим я довше спостерігаю за цими персонажами, тим від них сильніше тхне сіркою, прямо як із пекельного котла.
+
0
Три літри
Три літри
24 сентября 2025, 15:48
#
Новини на фінансовому сайті…

Що далі, гороскопи?
