українська
24 сентября 2025, 8:37

США полностью готовы ввести «мощные» пошлины для россии — Трамп

США готовы ввести новые пошлины против россии в случае отказа заключить соглашение о завершении войны против Украины, заявил американский президент Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, во время выступления на дебатах высокого уровня Генассамблеи ООН.

США готовы ввести новые пошлины против россии в случае отказа заключить соглашение о завершении войны против Украины, заявил американский президент Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, во время выступления на дебатах высокого уровня Генассамблеи ООН.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорит Трамп

«В случае если россия не будет готова заключить соглашение о завершении войны, США полностью готовы ввести очень сильный пакет мощных пошлин, которые, по моему мнению, очень быстро остановят кровопролитие», — сказал Трамп.

Однако, по его словам, для того чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к США и принять «точно такие же меры».

«Европа должна подняться на новый уровень. Они не могут делать то, что делают. Они покупают нефть и газ у россии в то время как дерутся с россией. Это позорно для них», — заявил он. Так что Европа, подчеркнул американский лидер, должна немедленно прекратить все закупки энергоносителей у россии. «Иначе мы все тратим много времени», — добавил он.

Читайте также: «Мое терпение иссякает»: Трамп угрожает россии новыми санкциями против банков и нефти

В то же время, Трамп назвал Китай и Индию «основными спонсорами» войны, поскольку они продолжают покупать российскую нефть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
3212242
3212242
24 сентября 2025, 9:34
#
«Потужні, незламні та рішучі мита» для рф
+
+15
financialGenius
financialGenius
24 сентября 2025, 10:03
#
Про Европу в точку … особенно эти прокси страны такие как Словакия и Венгрия. Скоро 4 года войны будет , а те все раскачиваются для принятия потужных мер … Трамп тоже только пугает и каждый раз дает 24 часа или пару дней , но эту октябрь как бы … только украинцы страдают от бусификации и ничего не происходит с незаконными действиями и не расследуют убийства людей со стороны тцк …
+
0
S1ax
S1ax
24 сентября 2025, 11:44
#
Ще один…потужний…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Strain и 3 незарегистрированных посетителя.
