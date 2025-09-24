США полностью готовы ввести «мощные» пошлины для россии — Трамп

США готовы ввести новые пошлины против россии в случае отказа заключить соглашение о завершении войны против Украины, заявил американский президент Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, во время выступления на дебатах высокого уровня Генассамблеи ООН.

Что говорит Трамп

«В случае если россия не будет готова заключить соглашение о завершении войны, США полностью готовы ввести очень сильный пакет мощных пошлин, которые, по моему мнению, очень быстро остановят кровопролитие», — сказал Трамп.

Однако, по его словам, для того чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к США и принять «точно такие же меры».

«Европа должна подняться на новый уровень. Они не могут делать то, что делают. Они покупают нефть и газ у россии в то время как дерутся с россией. Это позорно для них», — заявил он. Так что Европа, подчеркнул американский лидер, должна немедленно прекратить все закупки энергоносителей у россии. «Иначе мы все тратим много времени», — добавил он.

В то же время, Трамп назвал Китай и Индию «основными спонсорами» войны, поскольку они продолжают покупать российскую нефть.