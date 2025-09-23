Эпоха Bretton Woods III: новые финансовые правила, активы и тренды для инвесторов

Мир переживает тектоническое смещение в геополитике и экономике. В центре этого сдвига — рождение нового порядка, который все чаще называют Bretton Woods III — формирование многополярной торговой архитектуры и разрушение старых цепей снабжения. Для инвестора это не просто период турбулентности — это окно возможностей, требующее переосмысления подходов к управлению капиталом. О том, какие тренды формируются на рынке сейчас, рассказал инвестиционный эксперт Александр Тугушев.

Эра Bretton Woods III и ее физические активы

В концепции Bretton Woods III, предложенной стратегом Золтаном Пошаром, на первый план выходят активы с реальной, физической ценой. В отличие от эпохи бумажных резервов и доминирования доллара, новый мировой порядок все больше полагается на товарное обеспечение валют и торговых отношений. Китайский юань обеспечен золотом и нефтью, страна-агрессор — зерном и газом, американский доллар — доверием и геополитическим влиянием. В этой модели выигрывают в долгосрочной перспективе не те, кто печатает деньги, а те, кто контролирует ресурсы.

С этой точки зрения, золото, медь, литий, уран и другие физические активы становятся хеджем от инфляции и фундаментом нового финансового мира. Компании, владеющие ключевыми природными богатствами, такие как Rio Tinto, BHP или Cameco, становятся стратегически значимыми.

Ресурсные войны и контроль над редкими землями

Китай контролирует до 85% мирового производства редкоземельных элементов, необходимых для оборонной промышленности, электроники, батарей и возобновляемой энергетики. В то же время, даже если учесть мировую добычу, то около 90% обработки редкоземельных ресурсов сосредоточено в КНР.

Без этого сырья невозможно производить чипы, а без чипов — поддерживать работу любой современной технологии: от смартфонов iPhone и спутников до электромобилей и ветровых турбин.

Доминирование Китая в добыче редкоземельных элементов