Мир переживает тектоническое смещение в геополитике и экономике. В центре этого сдвига — рождение нового порядка, который все чаще называют Bretton Woods III — формирование многополярной торговой архитектуры и разрушение старых цепей снабжения. Для инвестора это не просто период турбулентности — это окно возможностей, требующее переосмысления подходов к управлению капиталом. О том, какие тренды формируются на рынке сейчас, рассказал инвестиционный эксперт Александр Тугушев.
Эпоха Bretton Woods III: новые финансовые правила, активы и тренды для инвесторов
Эра Bretton Woods III и ее физические активы
В концепции Bretton Woods III, предложенной стратегом Золтаном Пошаром, на первый план выходят активы с реальной, физической ценой. В отличие от эпохи бумажных резервов и доминирования доллара, новый мировой порядок все больше полагается на товарное обеспечение валют и торговых отношений. Китайский юань обеспечен золотом и нефтью, страна-агрессор — зерном и газом, американский доллар — доверием и геополитическим влиянием. В этой модели выигрывают в долгосрочной перспективе не те, кто печатает деньги, а те, кто контролирует ресурсы.
С этой точки зрения, золото, медь, литий, уран и другие физические активы становятся хеджем от инфляции и фундаментом нового финансового мира. Компании, владеющие ключевыми природными богатствами, такие как Rio Tinto, BHP или Cameco, становятся стратегически значимыми.
Ресурсные войны и контроль над редкими землями
Китай контролирует до 85% мирового производства редкоземельных элементов, необходимых для оборонной промышленности, электроники, батарей и возобновляемой энергетики. В то же время, даже если учесть мировую добычу, то около 90% обработки редкоземельных ресурсов сосредоточено в КНР.
Без этого сырья невозможно производить чипы, а без чипов — поддерживать работу любой современной технологии: от смартфонов iPhone и спутников до электромобилей и ветровых турбин.
Доминирование Китая в добыче редкоземельных элементов
Источник: Mining.com
Запад пытается диверсифицироваться, инвестировать в добычу и переработку редкоземельных металлов за пределами Китая. В качестве примера — MP Materials в США и Lynas в Австралии. Это борьба не только за технологии, но и за автономию в критических отраслях.
Новая логистика
COVID-19, торговые войны и военные конфликты разрушили доверие между экономиками и поставили под сомнение саму идею глобальной торговли как безусловного блага. В результате мир переходит к более локализованным цепочкам поставок — концепциям friendshoring (производство в дружественных странах) и nearshoring (приближение производства).
Производство возвращается ближе к конечному потребителю: из США и ЕС — в Мексику, Восточную Европу, Вьетнам. Логистика становится новым полем битвы за эффективность, устойчивость и независимость.
Здесь выигрывают компании, строящие индустриальную инфраструктуру — от Prologis до GXO Logistics, а также те, кто умеет грамотно размещать производственные мощности в стратегически выгодных регионах.
Возвращение протекционизма и индустриальная политика
Серьезным следствием деглобализации стало возвращение протекционизма. Тарифы, субсидии, технологические ограничения — все это снова выводит на сцену промышленный капитал. Программы типа CHIPS Act в США и антикитайские тарифы в ЕС сигнализируют о новой фазе экономического национализма. Акции промышленных гигантов, таких как Caterpillar или Emerson Electric, снова становятся привлекательными. В то же время спрос на локальное производство полупроводников открывает возможности для компаний, таких как GlobalFoundries и Wolfspeed, особенно в контексте устойчивой конкуренции с Тайванем и Китаем.
ИИ и кибербезопасность
Глобальная цифровизация на фоне растущего недоверия между странами делает кибербезопасность приоритетом. Государства стремятся контролировать данные, защищать критические IT-системы и выстраивать собственный цифровой суверенитет.
Прогноз мировых расходов на кибербезопасность к 2030 году
Источник: Nasdaq
Поэтому инвестиции в компании, специализирующиеся на кибербезопасности и управлении дата-центрами (CrowdStrike, Equinix, Digital Realty), выходят за рамки технологического тренда — они становятся частью новой национальной инфраструктуры.
Между тем искусственный интеллект, который уже перешел из разряда модной темы в прикладную инфраструктуру принятия решений, также трансформирует фондовый ландшафт. Если в 2023—2024 гг. основной фокус был на производителях вычислительных мощностей и полупроводников, таких как NVIDIA, то в 2025 г. на первый план выходят компании, которые используют AI как инструмент оптимизации. Morgan Stanley в недавнем исследовании отмечает, что реальная отдача от AI-инвестиций уже наблюдается в трех секторах: финансы, недвижимость и логистика.
Приоритеты в сфере искусственного интеллекта для финансовых компаний
Источник: Morgan Stanley
Это не ставка на гипотетическое будущее, а конкретное повышение маржинальности, сокращение расходов и рост EBITDA. Поэтому наблюдается ротация капитала: инвесторы выходят из перегретых AI-имен, таких, как Palantir и Ark-компании, и входят в более зрелые и устойчивые бизнесы, которые просто интегрируют AI в свои операционные процессы.
Дедолларизация и альтернатива SWIFT
Финансовый мир также меняется. Дедолларизация уже является не теорией, а скорее практикой. Страны БРИКС и развивающиеся страны все чаще обходят доллар в торговле, проводят расчеты в юанях, создавая альтернативы SWIFT и развивая свои цифровые валюты.
Это не означает крах доллара, но создает растущий спрос на платформы, обеспечивающие транзакционную независимость: от криптовалютной инфраструктуры до финансовых систем на базе блокчейна. Ripple, Stellar, а также стабильные криптоплатформы вроде Circle или Coinbase становятся геополитическими активами.
Продовольствие и вода как стратегические ресурсы
Не менее важным является вопрос продовольственной и водной безопасности, особенно с учетом огромных затрат на охлаждение дата-центров. Глобальное потепление, политическая нестабильность и рост населения усиливают напряжение вокруг доступа к еде и воде. Страны, которые ранее полагались на импорт, стремятся к аграрному суверенитету.
Все это означает рост инвестиций в агротехнологии, удобрения, ирригационные системы. Компании Nutrien, Mosaic и Xylem оказываются в центре новой «аграрной геополитики».
Портфель XXI века больше не может строиться только на акциях роста, стартапах и технологических мечтах. Инвестор нового времени должен мыслить категориями устойчивости, стратегической автономии и материальной обеспеченности. Это означает вложения в ресурсы, инфраструктуру, кибербезопасность и локализованные производственные цепочки.
Читайте также: +220%, +500% или стабильность: какие IPO 2025 действительно приносят прибыль инвесторам
В условиях фрагментации глобального порядка выигрывает тот, кто умеет выстраивать защитный периметр — экономический, технологический и продовольственный.
Мир меняется — и меняется логика капитала. Сегодня важны не просто цифры в отчетах, а место компании в новой геоэкономической картине мира. Тот, кто понимает это первым, получает не просто прибыль, а стратегическое преимущество.
Комментарии