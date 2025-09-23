NovaPay погасил облигации серии С на сумму 100 млн грн

NovaPay завершил очередной инвестиционный этап, успешно погасив двухлетние облигации серии С. Компания полностью выполнила свои обязательства перед институциональными инвесторами, выплатив 100 млн грн номинальной стоимости и накопленные проценты дохода, говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Одновременно с погашением серии С на фондовой бирже «Перспектива» стали доступны облигации для институциональных инвесторов серии K. У новых ценных бумаг срок обращения — до 6 августа 2028 года, выплата процентов — ежеквартально. Номинальная ставка — 18%.

Надежность корпоративных облигаций NovaPay подтверждается рейтинговым агентством «Стандарт-Рейтинг», которое недавно обновило кредитный рейтинг компании и девяти серий ее облигаций — A, B, C, D, E, F, G, H и I.

Все ценные бумаги получили уровень uaАА, что означает очень высокую кредитоспособность по сравнению с другими долговыми инструментами в Украине.

В течение 2023−2024 годов NovaPay осуществила девять выпусков процентных облигаций, а в 2025 году выпустила еще две серии. Частные инвесторы также могут присоединиться к инвестированию в облигации NovaPay через мобильное приложение компании — быстро, легко и удобно.