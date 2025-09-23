Рынок электрокаров 2025: какие области впереди и какие авто там выбирают

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на электротяге (BEV), пишет Укравтопром.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 1196 ед. (89% б/у);

город Киев — 959 ед. (55% б/у);

Киевская обл. — 698 ед. (68% б/у);

Днепропетровская обл. — 640 ед. (71% б/у);

Одесская обл. — 449 ед (69% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровской, стал BYD Song Plus.

Жители Днепропетровщины чаще выбирали HONDA eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто титул лидера у TESLA Model Y.