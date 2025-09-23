В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на электротяге (BEV), пишет Укравтопром.
Рынок электрокаров 2025: какие области впереди и какие авто там выбирают
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 1196 ед. (89% б/у);
- город Киев — 959 ед. (55% б/у);
- Киевская обл. — 698 ед. (68% б/у);
- Днепропетровская обл. — 640 ед. (71% б/у);
- Одесская обл. — 449 ед (69% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровской, стал BYD Song Plus.
Жители Днепропетровщины чаще выбирали HONDA eNS1.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто титул лидера у TESLA Model Y.
Источник: Минфин
