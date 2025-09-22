Multi от Минфин
українська
22 сентября 2025, 13:20

Porsche AG отказывается от развития электромобилей

Porsche AG отказывается от развития электромобилей после снизивших рентабельность инвестиций, откладывая планы по выпуску электрических SUV и сосредотачиваясь на высокорентабельных моделях с ДВС и гибридах, сообщает Bloomberg.

Porsche AG отказывается от развития электромобилей после снизивших рентабельность инвестиций, откладывая планы по выпуску электрических SUV и сосредотачиваясь на высокорентабельных моделях с ДВС и гибридах, сообщает Bloomberg.

Подробности

Производитель 911 отложил будущий роскошный внедорожник с аккумуляторным питанием и заявил, что добавит больше моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей для усиления своего портфолио.
Производитель 911 отложил будущий роскошный внедорожник с аккумуляторным питанием и заявил, что добавит больше моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей для усиления своего портфолио.

Это изменение приводит к снижению операционной прибыли на 1,8 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) и заставило Porsche и Volkswagen сократить свои прогнозы на год. Это еще один удар по немецкой автомобильной промышленности, борющейся с высокими издержками и низкими продажами.

Акции Porsche упали на 6,5% во Франкфурте, доказав их падение с начала года до примерно 27%. Акции Volkswagen снизились на 3,4%.

Проблемы Porsche — замедление продаж в Китае, импортные пошлины в США и более низкий спрос, чем ожидалось, на роскошные электромобили — привели к четвертому предупреждению о снижении прибыли в этом году и падении акций.

Volkswagen фиксирует примерно 3 млрд евро неденежных убытков, связанных с Porsche, и теперь ставит цель 2−3% операционной рентабельности продаж

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
22 сентября 2025, 13:50
#
Молодці!
+
0
neverice
neverice
22 сентября 2025, 16:32
#
Оригінал новини на Bloomberg має заголовок
«Porsche впав найбільше за всю історію після скорочення амбіцій у сфері електромобілів».
Молодці, що скажеш. Ринок оцінив це як повний провал.
+
+15
KValera
KValera
22 сентября 2025, 15:01
#
Поигрались и хватит
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
