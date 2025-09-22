Porsche AG отказывается от развития электромобилей после снизивших рентабельность инвестиций, откладывая планы по выпуску электрических SUV и сосредотачиваясь на высокорентабельных моделях с ДВС и гибридах, сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Производитель 911 отложил будущий роскошный внедорожник с аккумуляторным питанием и заявил, что добавит больше моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей для усиления своего портфолио.

Это изменение приводит к снижению операционной прибыли на 1,8 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) и заставило Porsche и Volkswagen сократить свои прогнозы на год. Это еще один удар по немецкой автомобильной промышленности, борющейся с высокими издержками и низкими продажами.

Акции Porsche упали на 6,5% во Франкфурте, доказав их падение с начала года до примерно 27%. Акции Volkswagen снизились на 3,4%.

Проблемы Porsche — замедление продаж в Китае, импортные пошлины в США и более низкий спрос, чем ожидалось, на роскошные электромобили — привели к четвертому предупреждению о снижении прибыли в этом году и падении акций.

Volkswagen фиксирует примерно 3 млрд евро неденежных убытков, связанных с Porsche, и теперь ставит цель 2−3% операционной рентабельности продаж