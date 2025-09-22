Трамп меняет правила выдачи рабочих виз: как отреагировали акции техногигантов

Фондовые рынки завершили прошлую неделю на рекордных уровнях после того, как Федрезерв США возобновил цикл снижения ставки. Но уже сегодня, 22 сентября, фьючерсы на американские акции пошли вниз. Инвесторы готовятся к новой торговой неделе, которая ознаменуется публикацией ключевых отчетов по технологической отрасли и важных экономических данных.

Все выходные инвесторы и профильные специалисты обсуждали очередную новацию Белого дома, озвученную в пятницу. Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает проведение масштабной реформы визовой программы H-1B и увеличивает сбор за подачу заявлений до $100 тыс.

H-1B — это категория неиммиграционных виз в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников. По оценкам Службы гражданства и иммиграции США, в 2022 году было выдано 265 777 таких виз.

Диди Дас, партнер венчурной компании Menlo Ventures, критикуя новый указ Трампа, в интервью X заявила, что создаются «препятствия для привлечения в США самых талантливых специалистов со всего мира. И если Штаты перестанут привлекать лучших специалистов, это резко снизит их способность внедрять инновации и развивать экономику».

Пока новая законодательная инициатива Трампа не отразилась на стоимости американских техногигантов. Их акции демонстрировали стабильность на торгах во Франкфурте, — пишет Investing.com.

А вот крупнейшие индийские IT-компании, включая Tech Mahindra, Tata Consultancy и Infosys, были среди тех, чьи акции упали на фоне новостей об изменении визовых правил. Для индийских технологических компаний рабочая виза традиционно служила способом направлять сотрудников на проекты в США, где эти компании получают значительную часть своей выручки.

Индийская технологическая отрасль значительно выиграла от аутсорсинга рабочей силы и операций из США в пользу более дешёвых местных компаний. Усиление контроля Трампа над этой практикой может предвещать дальнейшие трудности для индийских компаний в будущем.

Среди других крупных неудач начавшейся недели — падение акций китайского производителя электромобилей BYD. Причиной стал полный выход инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета из бумаг этой компании. Это следует из отчетности Berkshire Hathaway Energy — дочерней компании Berkshire, которая держала акции BYD около 17 лет. Первые 225 млн бумаг она купила в сентябре 2008 года. С тех пор китайский автопроизводитель превратился из малоизвестного поставщика аккумуляторов для мобильных телефонов в главного конкурента Tesla, а его акции к концу марта этого года подорожали более чем на 4 500%.

«Инвестиции в акции предполагают и покупки, и продажи, и это естественный процесс!» — попытался успокоить инвесторов генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью BYD Ли Юньфэй. Но рынок это не убедило: утром 22 сентября акции BYD рухнули на 3,6% в Гонконге и, по данным Bloomberg, оказались в числе худших бумаг в фондовом индексе Hang Seng China Enterprises.

Падением начали неделю и акции Porsche: на ранних торгах во Франкфурте они упали почти на 7% после того, как немецкий производитель спортивных автомобилей отложил выпуск некоторых электрических моделей и снизил прогноз прибыльности на 2025 год из-за ослабления спроса.

Porsche также сообщила, что новый внедорожник, который будет позиционироваться выше Cayenne, начнет выпускаться в версиях с двигателем внутреннего сгорания и гибридным двигателем, а не в варианте электрокара. Производство текущих моделей с двигателем внутреннего сгорания и гибридных моделей, таких как Panamera, также будет продлено до 2030-х годов.

А вот цены на золото продолжают расти. На азиатских торгах сегодня, 22 сентября, они оставались вблизи рекордных максимумов прошлой недели: эту динамику поддерживает перспектива дальнейшего снижения процентных ставок Федрезервом. Золото подскочило до $3 720 за унцию, закрепив пятинедельный рост после начала смягчения монетарной политики ФРС на прошлой неделе.

Главные взлеты и падения на американском фондовом рынке прошлой недели

«Минфин» традиционно отобрал компании, которые показали самый большой рост/падение на американском фондовом рынке.

Компания Стикер Динамика акций за неделю Oklo Inc. NYSE: OKLO 71,39% IonQ Inc. NYSE:IONQ 48,86% NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) 32,19% Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) -13,71% Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR) -14,2% FactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS) -21,85%

ИИ возрождает атомную энергетику: какие акции растут

С начала года акции Oklo (NYSE:OKLO) выросли почти на 350%, за этот же период индекс S&P 500 показал 12-процентный рост (по состоянию на 17 сентября), — пишет Yahoo Finance со ссылкой на The Motley Fool.

«А за год бумаги компании, которая занимается производством атомной энергетики нового поколения, взлетели на 1 400%, не показав при этом никакого дохода. Всякий раз, когда кажется, что Oklo может снова опуститься на землю, появляется новый катализатор — как, например, в понедельник, когда правительства Великобритании и США объявили, что планируют ускорить разработку новых атомных электростанций в обеих странах, что подтолкнуло цену акций к историческому максимуму», — уточняет издание.

Соглашение между Великобританией и США, направленное на развитие искусственного интеллекта, квантовой и ядерной промышленности, было подписано на прошлой неделе в рамках государственного визита американского президента Дональда Трампа. Общая стоимость предусмотренных в рамках соглашения мероприятий — $350 млрд.

Oklo — не единственная компания в сфере ядерных технологий нового поколения, оседлавшая волну энтузиазма инвесторов. За последние 12 месяцев акции NuScale Power и NANO Nuclear Energy также выросли на 297% и 189% соответственно, а, скажем, бумаги поставщика ядерных компонентов BWX Technologies подорожали на 74%.

На новости об упомянутом соглашении росли и акции NuScale Power (NYSE:SMR) — ведущего американского разработчика малых модульных (ядерных) реакторов.

Интерес инвесторов к отрасли подогревает развитие систем искусственного интеллекта: бум в сфере центров обработки данных требует колоссальных объемов энергии. По данным Международного энергетического агентства, типичный центр обработки данных, ориентированный на ИИ, потребляет столько же электроэнергии, сколько 100 тыс. домов. Но самые крупные из строящихся сегодня будут потреблять в 20 раз больше. Ожидается, что к 2030 году мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных более чем удвоится и составит 945 тераватт-часов, что примерно эквивалентно общему потреблению электроэнергии в Японии сегодня.

Без существенной модернизации передающих, распределительных и генерирующих мощностей стареющая мировая энергосистема может стать главным препятствием для дальнейшего развития ИИ. Именно поэтому мир снова возвращается к активному развитию ядерной энергетики, которое было приостановлено после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

По прогнозам Goldman Sachs Research, к 2040 году мировые мощности атомной энергетики возрастут с нынешних 378 гигаватт до 575 гигаватт, что отчасти будет обусловлено ростом инвестиций в реакторы следующего поколения, которые в том числе разрабатывает и Oklo.

Компания Oklo специализируется на реакторах быстрого деления, которые используют в качестве топлива ядерные отходы и способны десятилетиями обходиться без перезарядки. В Oklo утверждают, что эта технология обеспечит безопасность реакторов «в условиях, столь же серьёзных, как те, что привели к аварии на Фукусиме».

«Если вы верите в передовые ядерные технологии, и в Oklo, в частности, можете рассмотреть возможность открытия небольшой позиции по акциям сейчас и постепенного её увеличения. Однако имейте в виду, что, вероятно, пройдёт несколько лет, прежде чем Oklo начнёт генерировать значимую прибыль, и может наступить день, когда цена акций будет более точно отражать фундаментальные показатели компании», — заключает The Motley Fool.

Квантовый скачок: почему растут акции IonQ и других компаний сектора

Акции компании IonQ Inc. (NYSE:IONQ) снова взлетели на прошлой неделе. Компания, занимающаяся квантовыми вычислениями, сделала несколько заявлений, свидетельствующих о том, что ее технология продолжает набирать обороты и находит новых клиентов. При этом сразу два аналитика с Уолл-стрит повысили целевые цены на акции IONQ и подтвердили рейтинги, эквивалентные «покупать».

За последний год акции IonQ выросли примерно на 700%, что отражает растущий оптимизм в отношении ее перспектив. С точки зрения финансовых показателей, IonQ по-прежнему находится на стадии раннего роста. Доходы пока скромные (компания обычно фиксировала лишь несколько миллионов долларов в квартал от облачного доступа и исследовательских контрактов), и продолжает работать с чистым убытком. Однако выручка IonQ удваивается ежегодно, что делает ее «лидером по росту выручки в секторе».

Важно отметить, что IonQ хорошо капитализирована: на конец первого квартала 2025 года у нее было около $697 млн наличными nasdaq.com, что обеспечивает многолетний запас для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Генеральный директор IonQ Питер Чапман заявил, что его компания намерена выйти на прибыльность к 2030 году при годовых продажах около $1 млрд к этому времени.

IonQ активно скупает профильные компании, чтобы укрепить свое лидерство. В середине 2023 года компания объявила, что контролирует более 1 000 патентов в области квантовых технологий (включая заявки на патенты) — интеллектуальная собственность, подчеркивающая ее техническое лидерство. В этом году IonQ сделала два крупных приобретения: Oxford Ionics, британский стартап в области квантовых вычислений, и совсем недавно Vector Atomic, калифорнийскую компанию, специализирующуюся на квантовых датчиках.

Сделка с Oxford Ionics (завершена в 2025 году) принесла дополнительную экспертизу в архитектурах с ионными ловушками и помогает IonQ расширяться на международном уровне.

Приобретение Vector Atomic, объявленное в сентябре 2025 года, оценивается примерно в $110 млн и дает IonQ выход на рынок квантовой навигации и устройств синхронизации. Vector Atomic заключило с правительством США контракты на сумму около $200 млн на поставку своих квантовых датчиков. Эти приобретения укрепляют стремление IonQ создать диверсифицированную платформу квантовых технологий, охватывающую вычисления, сенсорику и сети.

Собственные крупные контракты есть и у IonQ. Компания тестирует квантовые алгоритмы для оборонных приложений ВВС США и других американских госструктур. А Министерство энергетики Штатов в 2025 году включило IonQ в свою инициативу Quantum-In-Space, направленную на внедрение квантовых технологий (например, защищенной связи) на спутниках.

IonQ продолжает наращивать масштаб своих машин. К 2026 году она намерена представить универсальный квантовый компьютер, который бизнес сможет использовать для широкого спектра приложений. В долгосрочной перспективе видение IonQ впечатляет: к 2030 году компания надеется создать квантовую систему с 2 млн кубитов (значительно больше, чем современные машины, примерно на 35 кубитов).

Хотя эта цель может показаться амбициозной, IonQ ссылается на внутреннее исследование, прогнозирующее, что рынок квантовых вычислений достигнет $87 млрд к 2035 году. Если IonQ сможет занять хотя бы около 10% этого рынка, это оправдает недавний рост акций.

Стоит сказать, что активно растут и акции других компаний, специализирующихся на квантовых вычислениях: D-Wave Quantum выросла более чем на 2 000% за год, Rigetti — на 2 448%. Такая динамика сигнализирует о стремительном интересе инвесторов к этому ранее нишевому сектору.

Что нужно знать инвестору на этой неделе