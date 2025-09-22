После введения Трампом 50% тарифа на импорт индийских товаров Моди обратился в страну с призывом отказаться от иностранной продукции, прежде всего, американского производства. Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Индии призвал индийцев отказаться от иностранных товаров, в том числе из США
Подробности
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в публичном обращении в воскресенье попросил граждан прекратить использование товаров иностранного производства и вместо этого покупать местные, отметив самостоятельность производства в то время, когда торговые связи с Соединенными Штатами испортились.
Отмечая, что страна вынуждена реагировать на введение 50-процентных тарифов на индийские товары, Моди призвал к внутреннему бойкоту американских брендов, пользующихся колоссальной популярностью в Индии. Речь идет прежде всего о McDonald's, Pepsi, Apple и некоторых других.
В своем обращении Моде упомянул Свадеши — движение, возникшее в конце 19 века и отстаивавшее развитие национальных промышленности и ремесла, в то же время бойкотируя британские товары и возрождая местное производство.
Нарендра Моди призвал восстановить принципы Свадеши и следовать им.
Може для того, щоб люди купували вітчизняне все, треба щоб вітчизняне робили добре? Ну, а владі можна всіляко підтримувати вітчизняний бізнес, надавати кошти для розвитку бізнесу, слідкувати за стандартами якості вітчизняної продукції, нє?
Тоді може не треба буде закликати народ відмовлятися від імпортної продукції або вводити національні кешбеки, американську (в тому числі виготовлену в Китаї) і європейську продукцію люди купують не тому що вони проти вітчизняного, а тому що вітчизняну продукцію очевидно роблять на відвали, а люди виявляється хочуть обирати для себе те, що покраще, то не треба йти шляхом найменшого супротиву аля: нац.кебек, тарифи, мита, акцизи, звернення до народу із закликом відмовлятися від нормальної продукції, щоб купувати лайняне, зате вітчизняне))