Премьер-министр Индии призвал индийцев отказаться от иностранных товаров, в том числе из США

После введения Трампом 50% тарифа на импорт индийских товаров Моди обратился в страну с призывом отказаться от иностранной продукции, прежде всего, американского производства. Об этом сообщает Reuters .

Подробности

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в публичном обращении в воскресенье попросил граждан прекратить использование товаров иностранного производства и вместо этого покупать местные, отметив самостоятельность производства в то время, когда торговые связи с Соединенными Штатами испортились.

Отмечая, что страна вынуждена реагировать на введение 50-процентных тарифов на индийские товары, Моди призвал к внутреннему бойкоту американских брендов, пользующихся колоссальной популярностью в Индии. Речь идет прежде всего о McDonald's, Pepsi, Apple и некоторых других.

В своем обращении Моде упомянул Свадеши — движение, возникшее в конце 19 века и отстаивавшее развитие национальных промышленности и ремесла, в то же время бойкотируя британские товары и возрождая местное производство.

Нарендра Моди призвал восстановить принципы Свадеши и следовать им.