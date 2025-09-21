Минцифры опровергает информацию об утечке данных из «Дии»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 сентября 2025, 11:02 Читати українською

Минцифры опровергает информацию об утечке данных из «Дии»

Министерство цифровой трансформации Украины официально заявило, что информация о «сливе» данных из системы «Дия» является фальсификацией. По словам заместителя Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облаков Виталия Балашова, распространенные в сети файлы не имеют никакого отношения к «Дие» и не являются результатом ее взлома.

Министерство цифровой трансформации Украины официально заявило, что информация о «сливе» данных из системы «Дия» является фальсификацией.
Фото: thedigital.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фальсификация и скоординированная атака

В Минцифре провели расследование, показавшее, что опубликованные файлы — это «смесь ранее известных „сливов“ из коммерческих источников». Их вручную отредактировали и дополнили фейковыми записями для создания видимости новой, масштабной базы данных.

Балашов отметил, что это типичная практика «черного рынка» и Минцифры расценивает это как скоординированную попытку атаки на «Дию», целью которой является взорвать доверие к государственным сервисам.

Как работает «Дия»

Минцифры отмечает, что «Дия» не хранит персональные данные. Система работает по принципу data-in-transit, то есть информация подтягивается из государственных реестров только в момент запроса и не скапливается ни в мобильном приложении, ни на портале.

В подтверждение этого в марте 2024 код «Дии» был обнародован в открытом доступе. Это позволяет кому-либо убедиться, что в нем нет скрытых баз данных граждан.

Предыстория

В воскресенье, 21 сентября, народный депутат Александр Федиенко на своей странице в Facebook сообщил о том, что в сети появился архив под названием diia_users_db_2025.zip, содержащий личные данные миллионов украинцев.

Он также призвал граждан срочно проверить и усилить защиту своих данных, поскольку эта информация может быть использована злоумышленниками.

После чего, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что это кусок уже давно слитой старой базы «Дии» на 3,5 млн строк и ничего нового в ней нет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 сентября 2025, 11:47
#
Не забывайте всегда контекстно менять
«Действие» на «Дию» после машинного
гугл-перевода с украинского на русский…
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 сентября 2025, 14:53
#
Колишня вебкам-модель виграла тендер на антидронові сітки для Херсона на понад 6 млн. гривень
+
0
KValera
KValera
21 сентября 2025, 15:41
#
Никогда такого не было и вот опять!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами