«Земельный банк»: В течение недели состоялось 16 аукционов на сумму более 40 миллионов

На этой неделе, с 15 по 19 сентября, в рамках проекта « Земельный банк » состоялось 16 онлайн-аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель на сумму 41,1 млн грн (+8,2 млн грн НДС). Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

В результате 16 торгов через систему «Prozorro.Продажи» государство сдало в субаренду 1 523 га земли. Средняя стоимость субаренды одного гектара составила 27019 гривен. Участки расположены в Харьковской, Одесской и Полтавской областях.

В общей сложности на аукционы было подано 61 предложение. На базе торгов, начальная цена земли возросла в 7,2 раза. Это принесло государству 41,1 млн грн дохода от субаренды. С учетом НДС, что составляет 8,2 млн грн, общий экономический эффект от торгов достиг почти 49,3 млн грн.

Напомним

«Минфин» писал что за первые шесть месяцев 2025 года в системе «Prozorro.Продажи» состоялось 388 успешных аукционов, где аграрии получили в субаренду почти 30 тыс. га государственных сельскохозяйственных земель. Сумма подписанных договоров вместе с НДС достигла 526,8 млн грн.