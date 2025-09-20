Xiaomi отзывает более 115 тысяч электромобилей SU7 из-за проблемы с автопилотом

Китайская компания Xiaomi объявила об отзыве более 115 тысяч электромобилей модели SU7 для устранения потенциальных проблем безопасности в системе помощи водителю. Об этом сообщил китайский регулятор рынка. Это уже второе программное обновление для выпускаемой с прошлого года модели и подпадает под правила отзыва, сообщает Reuters.

Подробности

Согласно сообщению Государственного управления по регулированию рынка Китая (SAMR), проблема касается системы автопилота 2-го уровня, используемой на шоссе. Она может неадекватно выявлять и сообщать о них критические сценарии.

Проблема затронула 116 887 автомобилей стандартной версии SU7, произведенных в период с февраля 2024 по август 2025 года. Компания Xiaomi заявила, что уже выпустила обновление программного обеспечения «воздухам» (OTA), чтобы решить эту проблему.

Владельцев авто сообщат через SMS и мобильное приложение. Кроме того, они могут обратиться на горячую линию поддержки Xiaomi, чтобы проверить, нужно ли их авто обновление ПО.

То есть владельцам сдавать машину дилеру не нужно будет, а достаточно установить обновление. Но даже если этот дефект можно исправить удаленно с помощью программного обеспечения, процедура все равно формально называется отзывом. Это необходимо для того, чтобы:

официально задокументировать проблему;

гарантировать, что производитель берет на себя ответственность за ее устранение;

проинформировать общественность и всех владельцев о необходимости обновления.

Контекст и новые правила безопасности

Этот отзыв происходит на фоне недавнего смертельного инцидента с участием SU7, произошедшего в марте. Автомобиль загорелся после столкновения с бетонным столбом, спустя всего несколько секунд после того, как водитель взял управление в свои руки после системы помощи. Xiaomi сообщила, что система вовремя предупредила водителя о препятствиях.

В ответ на этот и другие инциденты Китай опубликовал проект новых стандартов безопасности для автомобилей с автономностью 2-го уровня, которые должны вступить в силу с 2027 года. Согласно этому уровню, водитель может передать вождение автопилота, но обязан постоянно следить за дорогой.

