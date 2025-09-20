Хаос в аэропортах Европы: кибератака вызвала сбои в системе регистрации

Кибератака на поставщика услуг для систем регистрации пассажиров и посадки на рейсы вызвала значительные сбои в нескольких крупных европейских аэропортах, в частности в лондонском Хитроу, Брюсселе и Берлине. В результате этого многие рейсы были задержаны или отменены. Об этом сообщает Reuters.

Детали кибератаки

Компания Collins Aerospace, предоставляющая услуги по регистрации авиапассажиров, сообщила о технических проблемах. Из-за кибератаки автоматизированные системы стали нетрудоспособными, поэтому регистрация и посадка на рейсы осуществлялась только в ручном режиме.

Представители аэропорта Брюсселя заявили, что сбой «оказывает большое влияние на расписание полетов и, к сожалению, повлечет задержки и отмену рейсов». Провайдер работает над устранением проблемы.

Рекомендации для пассажиров

Потерпевшие сбои аэропорты посоветовали пассажирам, которые должны были вылетать в субботу, обязательно уточнить статус своего рейса в авиакомпании перед тем, как отправляться в аэропорт.

Отмечается, что крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте, а также аэропорт в Цюрихе не пострадали от атаки.