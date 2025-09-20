Киевстар покупает облачного провайдера GigaCloud

«Киевстар», крупнейший мобильный оператор Украины, находится на этапе покупки одного из лидеров рынка облачных услуг компании GigaCloud. Хотя официальное соглашение еще не подписано, по информации источников Dev.ua, об этом уже сообщили сотрудникам GigaCloud.

Детали сделки

По предварительной информации, «Киевстар» покупает 80% акций GigaCloud. Это финальный шаг после подачи заявки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Генеральный директор GigaCloud Назарий Курочко подтвердил, что компания искала инвестора для реализации амбициозных планов и нашла стратегического партнера в лице «Киевстар».

«В настоящее время подана заявка в АМКУ. Как крупнейший украинский облачный провайдер, в последние 20 месяцев GigaCloud рассматривала много возможностей по привлечению инвестиций для реализации наших наиболее амбициозных и инновационных планов. В конце концов, мы остановились на партнере, с которым совпадаем в стратегическом видении», — заявил Курочко.

По оценкам экспертов, стоимость компании может составить $12−15 млн.

О GigaCloud

Финансовые показатели GigaCloud (2024 год): доход — 410 млн грн, чистая прибыль — 45,6 млн грн.

Инфраструктура: компания располагает оборудованием в 5 дата-центрах, расположенных в Киеве, Львове и Варшаве.

Эта покупка является частью стратегии «Киевстар» по расширению бизнеса. Ранее компания уже приобрела 97% акций сервиса «Уклон» за $155,2 млн и увеличила свою долю в медицинской платформе Helsi с 69,99% до 97,99%.