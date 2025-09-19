Multi от Минфин
19 сентября 2025, 18:54

Золото продолжает расти после снижения ставки ФРС, нацеливаясь на $4000

Цены на золото в пятницу, 19 сентября, выросли, готовясь завершить пятую неделю подряд в плюсе. Главным драйвером ралли стало первое в этом году снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США, которое укрепило ожидания инвесторов относительно дальнейшего смягчения монетарной политики, пишет Reuters.

Цены на золото в пятницу, 19 сентября, выросли, готовясь завершить пятую неделю подряд в плюсе.

Реакция на решение ФРС

В среду американский центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. Хотя ФРС выразила оговорки относительно устойчивой инфляции, рынки расценили этот шаг как начало цикла смягчения. Сразу после этого решения цена на золото обновила исторический максимум, достигнув $3707 за унцию, прежде чем несколько скорректироваться.

В пятницу спотовое золото торговалось на уровне $3653 за унцию, прибавив 0,3%. С начала года драгоценный металл вырос в цене почти на 39%.

«Золото остается достаточно сильным и просто взяло паузу после ФРС. Бычий тренд остается неизменным, новые максимумы неизбежны, и реально мы можем увидеть $4000 до конца года», — отметил рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Дальнейшие сигналы и рыночные настроения

Ожидания дальнейших действий ФРС подкрепляются комментариями ее представителей. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что риски на рынке труда оправдывали снижение ставки на этой неделе и, вероятно, потребуют дальнейших снижений на следующих двух заседаниях.

На фоне роста золота, другие драгоценные металлы также демонстрировали положительную динамику: серебро выросло на 0,9%, а платина — на 0,6%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
