В Украине подешевела морковь: за неделю цены упали на 15%

В Украине после месяца стабильности цены на морковь стали заметно снижаться. По данным аналитиков проекта EastFruit, сейчас производители вынуждены продавать морковь в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сейчас морковь предлагают по цене 6−13 грн/кг ($0,15−0,32/кг). Это связано с тем, что сбор урожая продолжается, и предложение на внутреннем рынке стремительно растет, в то время как спрос остается низким.

Сами производители отмечают, что на рынке наблюдается переизбыток продукции, а продажи ведутся небольшими партиями. Это создает дополнительное давление на цены.

Читайте также: Цены на картофель в Украине начали снижаться

Что будет с ценами дальше

В настоящее время морковь продается в среднем на 35% дешевле, чем в начале осени 2024 года. Фермеры не ожидают улучшения ситуации, поскольку большой урожай продолжает поступать на рынок, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению цен.