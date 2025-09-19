Nvidia ведет переговоры об инвестициях в $500 млн в разработчика беспилотных автомобилей Wayve

Компания Nvidia ведет переговоры с британским стартапом Wayve Technologies о потенциальной инвестиции в размере $500 миллионов. Если сделка будет заключена, она станет частью следующего раунда финансирования Wayve и значительно расширит сотрудничество компаний в сфере автономных транспортных средств, пишет WSJ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали потенциальной сделки

По данным СМИ, компании подписали письмо о намерениях для оценки возможной инвестиции, что является продолжением их партнерства, которое длится с 2018 года.

Лондонский стартап Wayve разрабатывает программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет автомобилям обучаться на основе поведения человека в реальных условиях. Их технология Embodied AI («воплощенный ИИ») фактически создает для автомобиля «мозг робота», способный адаптироваться к неожиданным дорожным ситуациям.

Партнерство и планы

Wayve уже является активным партнером Nvidia. Их инфраструктура для обучения ИИ-моделей построена на базе Microsoft Azure, которая, в свою очередь, использует оборудование Nvidia. Будущая платформа стартапа будет создана на основе Nvidia Drive AGX Thor — передового комплекса для разработки и тестирования беспилотных автомобилей.

Nvidia уже инвестировала в Wayve ранее. В прошлом году стартап привлек $1,05 миллиарда от таких инвесторов, как SoftBank, Microsoft и сама Nvidia.

В июне этого года Wayve и Uber также договорились о запуске испытаний полностью автономных автомобилей на дорогах общего пользования в Лондоне.

Читайте также: Альянс с Nvidia возродит мощь Intel — аналитики