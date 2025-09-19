Украина нуждается в $150-170 миллиардах внешнего финансирования на 4 года — Марченко

Украина начала переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по новой четырехлетней программе финансирования. По предварительным оценкам, общая потребность во внешнем финансировании на этот период может составить $150−170 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина.

«В целом потребность средств для финансирования 4-летней программы может составлять от 150 до 170 миллиардов долларов США на 4-летний период», — отметил министр.

Марченко также рассказал, что на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет $18,1 млрд по среднегодовому курсу 45,7 грн/$.

Министр напомнил, что согласно правительственному проекту госбюджета на 2026 год, общая потребность во внешнем финансировании составляет 2,79 трлн грн ($45,5 млрд) — дефицит и необходимость выплаты внешних долговых обязательств.

Напомним

Текущая программа расширенного финансирования МВФ (EFF) в размере $15,6 млрд, утвержденная в марте 2023 года, сначала предусматривала совокупный объем внешнего финансирования Украины при участии международных партнеров $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд — в отрицательном, которые затем были увеличены в соответствии с $153 млрд и $165 млрд.