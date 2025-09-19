В Польше запустили первый биткоин-ETF, Британия смягчает правила для криптокомпаний: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Историческое событие: в Польше запустили первый биткоин-ETF

На Варшавской фондовой бирже (GPW) произошло значительное событие для инвесторов — начались торги биржевым фондом Bitcoin BETA ETF. Это позволяет инвесторам получить доступ к биткоину, не покупая его напрямую.

Этот ETF, созданный по инициативе компании AgioFunds TFI, использует валютное хеджирование. Это означает, что колебания курса доллара США по отношению к польскому злотому не будут влиять на прибыльность инвестиций.

Разрешение на запуск фонда было получено от Комиссии по финансовому надзору Польши еще 17 июня 2025 года. Доступ к биткоину обеспечивается через фьючерсы, торгующиеся на Чикагской товарной бирже (CME).

Михал Кобза, член правления Варшавской фондовой биржи, подчеркнул, что запуск Bitcoin BETA ETF является ответом на запросы инвесторов по поводу диверсификации активов.

«Предложение доступа к биткоину через ETF на GPW повышает безопасность торговли, поскольку инвесторы могут участвовать в криптовалютном рынке посредством инструмента, который находится под наблюдением и подчиняется стандартам прозрачности», — отметил он.

Сейчас на Варшавской фондовой бирже торгуется 16 разных ETF, а их общий оборот в этом году вырос на 94,2%, достигнув 1,9 млрд злотых.

Британский регулятор смягчает правила для криптокомпаний

Финансовый регулятор Великобритании (FCA) заявил, что планирует ввести упрощенные правила для криптокомпаний, которые начнут действовать с 2026 года. Несмотря на полную интеграцию криптосектора в регуляторную систему, FCA признает, что механический перенос правил с традиционного финансового рынка не является эффективным.

В консультационном документе FCA предлагает адаптировать требования к специфике криптоактивов, учитывая их технологический базис и уникальные риски. Как отметил Дэвид Гил, исполнительный директор FCA по вопросам платежей, если риски одинаковы, то и регулирование должно походить, но «следует признать, что некоторые вещи очень отличаются».

Детали новых правил:

Упрощенные требования. Некоторые ключевые принципы FCA, такие как «вести бизнес с честностью» или «учитывать интересы клиентов», будут применяться не в полном объеме.

Менее жесткие требования. К криптокомпаниям будут выдвигать менее строгие требования по менеджменту, системам и внутреннему контролю, чем к банкам или инвестиционным компаниям.

Отсутствие «периода охлаждения». Из-за высокой волатильности криптовалют компании не будут обязаны предоставлять клиентам право на отмену покупки или период охлаждения.

Операционные опасности. После недавнего взлома FCA подчеркнула, что требования к операционной стойкости станут жестче. «Если вы позиционируете себя как бизнес, работающий 24/7, а не способны это обеспечить — это будет проблемой», — подчеркнул Гил.

Права потребителей. Регулятор также рассматривает возможность распространения на криптокомпании принципов потребительского долга, что позволит клиентам жаловаться к Финансовому омбудсмену.

Новый подход FCA — это попытка найти баланс между защитой инвесторов и стимулированием инноваций. Регулятор признает, что рынок криптовалют является высокорисковым, но в то же время является источником значительного потенциала для роста.

Запущен первый стейблкоин, привязанный к южнокорейскому они.

Поставщик кастодиальных услуг BDACS запустил KRW1 — первый стейблкоин, привязанный к южнокорейскому они. Этот актив разработан для институциональных клиентов и работает на блокчейне Avalanche.

Каждая единица KRW1 снабжена фиатом в соотношении 1:1, а резервы хранятся в одном из крупнейших банков Южной Кореи — Woori Bank. Компания утверждает, что благодаря интеграции банковского API информация о резервах прозрачна и доступна в режиме реального времени.

BDACS создала целую платформу для управления и выпуска стейбкоина, а также разработала специальное приложение для пользователей, поддерживающего одноранговые переводы.

Компания позиционирует KRW1 как глобальный актив и планирует расширить его, интегрируя в новые блокчейн-сети и сотрудничая с эмитентами стейблкоинов, привязанных к доллару, таких как USDC и USDT.

Также в BDACS заявили о намерении интегрировать KRW1 в государственные инициативы, хотя пока не дают подробностей о переговорах с властями.

В настоящее время KRW1 находится на этапе концепта, не торгуется публично и недоступен для розничных потребителей. Это связано с отсутствием надлежащей нормативно-правовой базы для стейблкоинов в Южной Корее.

Разработчик Ethereum подтвердил: MetaMask готовит запуск собственного токена

Соучредитель Ethereum и глава компании Consensys, Джозеф Любин, подтвердил, что криптогаманец MetaMask готовится к запуску собственного токена, который получит название MASK. Об этом он сообщил в подкасте The Crypto Beat.

По словам Любина, токен появится «возможно, раньше, чем вы сейчас ожидаете» и будет тесно связан с процессом децентрализации ключевых компонентов кошелька.

Обсуждение выпуска токена для MetaMask продолжается с 2021 года. Тогда инженер кошелька Эрик Маркс впервые предложил идею «коммьюнити-владения» из-за запуска собственного актива. Хотя ранее соучредитель MetaMask Дэн Финлей отмечал, что этот вопрос остается открытым, последние заявления Любина свидетельствуют о том, что запуск уже имеет конкретный план.

Ожидается, что пользователи смогут найти ссылку для доступа к токену непосредственно в кошельке.

Любин подчеркнул, что Consensys поддерживает идею «прогрессивной децентрализации» в экосистеме Ethereum, реализуя ее через свои ключевые проекты — MetaMask, Infura и Linea.

Этот подход был успешно применен при запуске токена LINEA для решения Ethereum L2, где большая часть активов была направлена на поддержку разработчиков и стимулирование использования сети. По всей вероятности, такой же принцип будет применен и для MASK, чтобы привлечь сообщество MetaMask и способствовать развитию экосистемы Ethereum.