Nvidia покупает долю Intel, инвестировав $5 миллиардов

Американская техкомпания Nvidia покупает долю у компании Intel, инвестировав $5 миллиардов. Об этом сообщает Reuters .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Эта доля мгновенно сделает Nvidia одним из крупнейших акционеров Intel, что даст ей примерно 4% или больше компаний после выпуска новых акций для завершения сделки.

Согласно соглашению Intel планирует разрабатывать специальные центральные процессоры для центров обработки данных, которые Nvidia будет комплектовать со своими чипами на основе искусственного интеллекта, известными как графические процессоры.

Запатентованная технология Nvidia позволит чипам Intel и Nvidia взаимодействовать на более высоких скоростях, чем раньше.

Читайте также: Китай давит на Nvidia на фоне торговых переговоров с США

Как отреагировали акции

Сама же новость привела к росту акций Nvidia более чем на 3%, а акциям Intel на 30% к началу торгов.

Отмечается, что Intel — некогда флагман в индустрии микросхем — назначила нового генерального директора Лип-Бу Тана только в марте этого года.

Тан попал под огонь критики со стороны политиков, включая президента США Дональда Трампа, призвавшего его уйти в отставку из-за опасений относительно его связей с Китаем. Это привело к быстро организованной встрече в Вашингтоне, завершившейся необычной договоренностью Intel о передаче правительству США 10% акций компании.