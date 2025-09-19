Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2025 год

В среду, 17 сентября Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2025 год. Общий объем доходов и расходов фонда составит более 1 триллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно постановлению № 1152, доходы бюджета Пенсионного фонда определены на уровне 1 025,2 млрд грн, в том числе:

858,8 млрд грн — доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

42,9 млрд грн — доходы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности;

117,3 млрд грн — средства государственного бюджета для обеспечения социальных выплат, которые осуществляет Пенсионный фонд.

Расходы в свою очередь запланированы в сумме 1 020,9 млрд грн. Эти средства позволят провести запланированные на 2025 год индексации пенсий и страховых выплат. Кроме того, бюджет предусматривает доплаты, перерасчеты и социальные выплаты за счет средств госбюджета.

Бюджет сбалансирован, а также учитывает расходы на выплату пенсий, назначенных по решениям судов, включая выплаты судьям в отставке.

Утверждение этого бюджета гарантирует, что у Пенсионного фонда будет достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств перед украинскими пенсионерами и другими получателями социальных выплат в течение всего 2025 года.