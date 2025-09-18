По оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) темпы прироста реального ВВП ускорились до 8% к предыдущему году в августе.
Реальный ВВП Украины в августе вырос на 8% — ИЭД
Что поддерживало экономику
Ускорение экономического роста связано с динамикой развития сельского хозяйства, в том числе более поздним сбором урожая. Если в июле ВВП сократился на 0,5% (уточнена оценка ИЭД) из-за падения валовой добавленной стоимости в агросекторе на 26%, рост сельского хозяйства в августе на 37% поднял месячные темпы ВВП до 8%.
По оценкам ИЭД на основе предварительных недельных данных, в августе сбор пшеницы был в 3,5 раза больше показателя августа 2024 года, тогда как ячменя собрали вдвое больше.
Есть и другие положительные сигналы:
- Перерабатывающая промышленность увеличила добавленную стоимость на 6% благодаря стабильному спросу, восстановлению пищевой отрасли и закупкам оборонной продукции.
- Торговля сохранила темпы роста на уровне 3% благодаря своевременным зарплатам и соцвыплатам, а также повышению заработной платы на фоне нехватки рабочей силы.
- Производство электроэнергии выросло на 10% с низкой базы в прошлом году, когда происходили массовые отключения потребителей.
Что сдерживало рост экономики
В то же время отдельные отрасли продолжают стагнировать:
- Добывающая промышленность сократила добавленную стоимость на 7% из-за утраты угольных шахт, хотя частично это компенсировало рост добычи строительных материалов.
- Транспорт уменьшил добавленную стоимость почти на 10% из-за остановки транзита газа, временного прекращения транзита нефти и сокращения перевозок по железной дороге.
