Реальный ВВП Украины в августе вырос на 8% — ИЭД

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) темпы прироста реального ВВП ускорились до 8% к предыдущему году в августе.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что поддерживало экономику

Ускорение экономического роста связано с динамикой развития сельского хозяйства, в том числе более поздним сбором урожая. Если в июле ВВП сократился на 0,5% (уточнена оценка ИЭД) из-за падения валовой добавленной стоимости в агросекторе на 26%, рост сельского хозяйства в августе на 37% поднял месячные темпы ВВП до 8%.

По оценкам ИЭД на основе предварительных недельных данных, в августе сбор пшеницы был в 3,5 раза больше показателя августа 2024 года, тогда как ячменя собрали вдвое больше.

Есть и другие положительные сигналы:

Перерабатывающая промышленность увеличила добавленную стоимость на 6% благодаря стабильному спросу, восстановлению пищевой отрасли и закупкам оборонной продукции.

Торговля сохранила темпы роста на уровне 3% благодаря своевременным зарплатам и соцвыплатам, а также повышению заработной платы на фоне нехватки рабочей силы.

Производство электроэнергии выросло на 10% с низкой базы в прошлом году, когда происходили массовые отключения потребителей.

Что сдерживало рост экономики

В то же время отдельные отрасли продолжают стагнировать: