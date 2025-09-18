Exxon Mobil, один из крупнейших нефтяных гигантов мира, не намерен возобновлять свою деятельность в россии. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Даррен Вудс в интервью Financial Times.

Его заявление прозвучало на фоне политических усилий Москвы и Вашингтона по привязке энергетических инвестиций к возможному мирному урегулированию в Украине.

По словам Вудса, представители Exxon ведут переговоры с российскими официальными лицами, но эти обсуждения касаются исключительно возврата $4,6 млрд активов, экспроприированных россией, а не новых инвестиций.

«У нас нет никаких планов возвращаться в россию. Это были переговоры по урегулированию нашего арбитражного иска, связанного с экспроприацией наших активов в 2022 году», — подчеркнул Вудс.

Эти переговоры начались в начале 2023 года, вскоре после того, как Exxon подала арбитражный иск против правительства владимира путина, несколькими месяцами ранее захватившего 30% долю компании в проекте «Сахалин-1».

Несмотря на заявление Exxon, российские официальные лица продолжают заявлять о готовности к сотрудничеству. Например, заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков сообщил, что обсуждения между российской и американской сторонами по энергетическим соглашениям, в частности по «Сахалину-1», продолжаются.

Другие вызовы для Exxon

Вудс также выразил обеспокоенность Директивой Е С о должной осмотрительности корпораций по устойчивому развитию (CSDDD), которая, по его мнению, заставит компанию приостановить инвестиции и ускорит ее выход с европейского рынка.

Новый регламент обязывает компании с большим оборотом обеспечивать, чтобы их цепочки поставок не наносили вреда окружающей среде или не нарушали права человека.

Вудс назвал эту директиву «самосудным принуждением» из-за возможности наложения штрафов в размере до 5% от глобального оборота компании.

«Мы считаем это неприемлемым. Наша способность продолжать работать и вести бизнес в Европе с этим висящим над нами законом сделает продолжение нашей деятельности невозможным. Это лишь ускорит наш выход из Европы», — заявил он.