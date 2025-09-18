Эстония полностью запрещает импорт российского СПГ с 2026 года

Эстония расширяет санкции, которые полностью запретят импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2026 года. Цель этой цели — сократить военные доходы Москвы. Об этом сообщает ERR.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

17 сентября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подал предложение правительства о расширении и усилении существующих санкций, запрещающих импорт и покупку природного газа из россии.

По словам Цахкны, целью изменений является введение полного запрета на импорт СПГ.

«Сейчас разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ из россии при условии, что он не используется в распределительной сети. После вступления в силу поправки запрет на импорт также будет охватывать сжиженный природный газ, импортируемый за пределами распределительной сети», — пояснил он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что россия не изменила своих амбиций, продолжая агрессию в Украине и подрывая глобальную безопасность.

«Мы продолжим повышать цену агрессии для россии и будем искать способы сократить доходы, питающие ее военную машину. Учитывая поддержку Белоруссией действий россии, подобные запреты также будут применяться к Беларуси», — сказал он.

Правительство Эстонии одобрило расширение санкций. Запрет вступит в силу 1 января 2026 г., предоставляя участникам рынка достаточно времени для ознакомления с изменениями и соответствующей реорганизации своей деятельности.

Импорт СПГ российского происхождения также был ограничен Финляндией, Латвией и Литвой посредством различных механизмов, таких как закрытие границ или законодательные запреты.

Параллельно запущен процесс RePowerEU, призывающий к прекращению импорта природного газа и нефти из государства-агрессора.

Эстония еще в апреле 2022 решила отказаться от российского газа. Поскольку объемы импорта СПГ из россии невелики, это ограничение не повлияет на экономику или бизнес-среду Эстонии.

Напомним

«Минфин» писал, что Литва, Латвия и Эстония отсоединились от российской энергосистемы.