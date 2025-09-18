Военный сбор за 8 месяцев 2025 года составил 103 млрд грн

В течение января — августа 2025 плательщики направили в поддержку армии 103,3 млрд грн военного сбора. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше в 4 раза, или +75,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Где уплачены самые большие суммы

Киев — 33,5 млрд грн,

Днепропетровская область — 11,7 млрд грн,

Львовская область — 8 млрд грн,

Харьковская область — 6,5 млрд гривен.

Рост суммы поступлений обусловлен повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 г. и добросовестной и своевременной уплатой сбора плательщиками.

Напоминаем, самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.